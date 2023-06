Bathurst souhaite accueillir les Jeux de l’Acadie en 2026

La ville de Bathurst espère être l’hôtesse de la Finale des Jeux de l’Acadie qui aura lieu à l’été 2026.

Lors d’une réunion à huis clos tenue en mai, les élus municipaux ont convenu que Bathurst possède les ressources et l’expertise lui permettant d’accueillir un tel événement.

Réunis lundi soir lors d’une séance du conseil municipal, les élus ont donné le feu vert au dépôt d’un dossier de candidature de la Société des Jeux de l’Acadie.

L’administration municipale a déjà eu une rencontre formelle de présentation avec l’organisme qui a pour mission de développer le mouvement des Jeux de l’Acadie.

«Le conseil a vite sauté sur l’occasion lorsqu’il s’est aperçu que Bathurst avait l’opportunité de présenter cet événement. C’est une belle activité qui apporte plein de touristes et de bonnes choses pour une région, toutes les communautés vont en profiter», a indiqué la mairesse Kim Chamberlain au sujet du plus important rassemblement sportif et culturel de la jeunesse acadienne.

«Le travail administratif est déjà passablement avancé, la Ville de Bathurst est prête à passer aux étapes suivantes», a ajouté l’élue qui a pris part à la Finale de 2014 en tant que bénévole.

Selon elle, l’engagement financier de la municipalité hôtesse qui doit impérativement accompagner la présentation des Jeux de l’Acadie ne pose absolument aucun problème.

La participation financière de la Ville de Bathurst pourrait s’établir à environ 50 000 $, selon certaines estimations préliminaires.

Les communautés voisines, qui pourraient accueillir certaines activités ou compétitions dans le cadre des Jeux tout en profitant de retombées économiques, pourraient être appelées à contribuer au financement de l’événement.

«C’est évident que la Ville de Bathurst possède déjà toutes les infrastructures nécessaires pour la tenue d’une belle Finale des Jeux de l’Acadie. En plus, le nouveau format qui prévoit une finale en deux blocs représente un fardeau en moins», a indiqué Michel Côté, qui était le président du Comité organisateur de la Finale des Jeux de l’Acadie 2022 tenue à Saint-Jean.

La Ville de Bathurst a déjà accueilli la Finale des Jeux de l’Acadie à trois occasions, soit en 1988, en 1999 et en 2014.

Certains diront que la tenue de la Finale des jeux dans des communautés du sud du Nouveau-Brunswick durant quatre années consécutives pourrait favoriser la candidature venant d’une municipalité du nord de la province, comme Bathurst.

«Ça serait intéressant de voir une communauté du Nord comme Bathurst obtenir la Finale des Jeux et prendre le flambeau. Je dis à Bathurst de plonger dans l’aventure, c’est tellement une belle activité qui mobilise et qui peut faire grandir une communauté», a affirmé Michel Côté.

Après Saint-Jean en 2022, la 42e Finale de 2023 qui se tiendra très bientôt à Memramcook, la 43e se déroulera à Bouctouche en 2024, avant de se déplacer à Dieppe en 2025.