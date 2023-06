Édifice de 30 étages à Moncton: excellent pour les affaires!

«Qui aurait dit qu’on verrait un jour un édifice de 30 étages à Moncton?»

Le directeur général de la Chambre de commerce, John Wishart, avait l’air d’un enfant qui déballe ses cadeaux le matin de Noël.

Pour les entrepreneurs et les commerçants du secteur, la construction d’un édifice de 30 étages et de 288 unités de logement représente un véritable cadeau du ciel.

Et ce n’est qu’un début puisque deux groupes de promoteurs planchent actuellement sur deux projets d’une vingtaine d’étages chacun.

Un serait situé derrière l’hôtel Beauséjour et l’autre dans le centre-ville.

«J’en avais un peu entendu parler, mais je ne savais pas exactement à quel endroit il serait construit», raconte John Wishart.

«Cet emplacement est très logique parce que c’est la porte d’entrée du centre-ville de Moncton vers l’est. Le fait d’avoir un édifice unique comme ça a beaucoup de sens, selon moi.»

Comme plusieurs, il se dit un peu préoccupé par l’augmentation de la circulation qui sera inévitable dans le quartier.

«Ce n’est pas le dernier gros édifice qui verra le jour. Nous allons effectivement voir plus de circulation avec les résidents qui vont s’installer dans cet édifice», explique-t-il.

«Nous devons donc commencer à penser de quelle façon nous allons pouvoir contrôler le flot de voitures d’une manière efficace dans le centre-ville, afin d’éviter les embouteillages majeurs qu’on peut voir dans les grandes villes.»

Sauf que cet édifice gigantesque sera excellent pour les affaires.

Tout le monde devrait y trouver son compte, estime le directeur général de la Chambre de commerce.

«Depuis la pandémie, beaucoup de gens ont commencé à travailler à partir de la maison. Plusieurs entreprises importantes du secteur offrent à leurs employés la possibilité de faire du télétravail une journée ou deux par semaine», précise-t-il.

«Ça veut donc dire qu’il y a moins de gens qui travaillent dans le centre-ville depuis 2020. Un projet comme celui-là veut dire que beaucoup de gens vont s’installer dans le coin, ce qui est évidemment une excellente nouvelle pour les restaurants, les cafés, les bars et les autres entreprises du centre-ville.»

C’est aussi une très bonne nouvelle pour tous ceux et celles qui sont associés à l’industrie de la construction, que ce soit les entrepreneurs ou tous leurs fournisseurs.

Des problèmes de stationnement

La question du stationnement arrive évidemment très rapidement dans la discussion. Là encore, il faudra trouver des solutions pratiques, croit John Wishart.

«On commence à voir de plus en plus de stationnements souterrains avec ces gros projets et c’est une tendance qui devrait se poursuivre. Si vous regardez Moncton du haut des airs, vous allez constater que nous avons pas mal de stationnements un peu partout», avance-t-il.

«Je m’attends à ce qu’on commence à voir quelques structures de stationnement à étages dans le centre-ville.»

Le projet, qui a franchi l’étape de la première lecture, se retrouvera devant les citoyens, lors d’une assemblée publique, qui aura lieu le 17 juillet.

Il se retrouvera ensuite devant le comité de planification et d’aménagement, qui fera par la suite une recommandation officielle au conseil municipal pour son adoption finale.