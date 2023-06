Élections partielles fédérales: la carte électorale conserve ses couleurs

Sans surprise, la libérale Anna Gainey a remporté l’élection partielle dans la circonscription montréalaise de Notre-Dame-de-Grâce–Westmount, au Québec.

L’ancienne présidente du Parti libéral figure ainsi parmi les quatre nouveaux députés choisis dans autant de circonscriptions lundi soir, au terme d’élections partielles qui n’ont pas changé la couleur de la carte électorale canadienne.

Après le dépouillement de toutes les boîtes de scrutin, Mme Gainey l’a emporté sur ses neuf adversaires avec 50,8 % des votes. Les candidats du NPD, Jean-François Filion, du Parti Conservateur, Mathew Kaminski, et du Parti vert, Jonathan Pedneault ont suivi, ayant obtenu chacun entre 13,3 et 13,8 %.

À l’annonce de sa victoire, Mme Gainey s’est dite très honorée et fière de ses bénévoles.

«Je m’implique depuis très longtemps et maintenant j’ai l’opportunité de vraiment représenter ma communauté. Je suis née ici, j’élève ma famille ici, je suis chez moi, et avec la retraite de Monsieur Garneau, c’est l’opportunité de faire ce saut», a-t-elle déclaré.

Dix personnes souhaitaient succéder au ministre démissionnaire Marc Garneau, qui a annoncé sa retraite en mars dernier.

Le Parti libéral du Canada maintient également ses appuis dans Winnipeg–Centre-Sud, où Ben Carr, le fils du député de longue date Jim Carr, décédé en décembre dernier, a été élu haut la main avec 55,5 % des votes, après dépouillement complet.

Le candidat du Parti conservateur, Damir Stipanovic, a terminé deuxième, avec 23,7 % des appuis devant Julia Riddell, du NPD, qui a récolté 14,5 % des votes.

Un total de 48 candidats étaient officiellement inscrits sur le bulletin de vote dans cette circonscription du Manitoba.

Nouveau revers pour Maxime Bernier

Le chef du Parti populaire du Canada, Maxime Bernier, n’aura pour sa part pas réussi à regagner de siège à la Chambre des communes, lui qui a été défait par le conservateur Brendan Leslie dans une lutte à cinq menée dans Portage—Lisgar, également au Manitoba.

Après dépouillement de près de 100 % des boîtes de scrutin, M. Leslie, un ancien employé de la colline du Parlement, menait avec 64,9 % des votes. M. Bernier suivait loin derrière avec 17,2 % de la faveur, tandis que le libéral Kerry Smith récoltait 8,7 %.

M. Bernier voulait donner à son parti une voix plus importante et prouver que les conservateurs ne sont pas assez forts dans les «batailles culturelles» qui préoccupent les partisans. Il a fait campagne contre les politiques inclusives des transgenres et s’est engagé à rouvrir le débat sur l’avortement.

Aux dernières élections fédérales, le candidat de M. Bernier avait obtenu près de 22 % des voix dans la circonscription qui avait élu la conservatrice et ancienne chef par intérim du parti, Candice Bergen. Celle-ci avait annoncé l’automne dernier qu’elle tirait sa révérence.

Oxford demeure dans le giron conservateur

Six candidats défaits n’auront pas réussi à faire basculer le château fort conservateur d’Oxford, une circonscription largement rurale du sud de l’Ontario.

Le député sortant, le conservateur Dave MacKenzie, avait annoncé qu’il quittait son siège en décembre après avoir remporté l’élection fédérale de 2021 avec près de 47 % des voix.

Selon lui, des luttes intestines dans le parti ont mené à «la campagne la plus sale que nous ayons jamais vue dans notre circonscription». Le conservateur sortant a d’ailleurs causé la surprise en appuyant le candidat libéral David Hilderley, qui a terminé deuxième dans la course.

Son siège était notamment convoité par le conservateur Arpan Khanna, une candidature répudiée par le député sortant, qui avait accusé le chef conservateur Pierre Poilievre et le leader à la Chambre, l’ancien chef Andrew Scheer, de s’être mêlés à leur association locale en influençant le processus de nomination et en enlevant le pouvoir à la base.

C’est néanmoins le poulain des ténors conservateurs qui l’a emporté dans cette circonscription avec 43 % de l’appui. comparativement à 36,2 % pour David Hilderley, après dépouillement de 265 des 267 boîtes de scrutin.