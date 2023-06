La Journée nationale des peuples autochtones est célébrée à Belle-Baie

La Ville de Belle-Baie célèbre la Journée nationale des peuples autochtones et le mois national de l’histoire autochtone au Canada avec des journées portes ouvertes et une exposition de tableaux et d’œuvres d’art qui se tiennent dans le secteur de Nigadoo.

En collaboration avec la Première nation de Pabineau et Welneweg Arts Collective, l’exposition se tient jusqu’à vendredi après-midi à l’édifice municipal de Nigadoo.

L’ouverture officielle de l’exposition s’est déroulée mardi, veille de la Journée nationale des peuples autochtones, avec la tenue d’une cérémonie de purification par la fumée.

Quelques dignitaires, dont le chef Terry Richardson et le maire de Belle-Baie, Daniel Guitard, ont pris part aux célébrations.

«Cette journée se veut des plus symboliques et a une grande importance pour les peuples autochtones au Canada. C’est une journée spéciale qui définit ce que vous êtes comme peuple, un peu à l’image de la Fête nationale de l’Acadie», a confié le chef de la Première nation de Pabineau.

Prenant la parole devant le public présent à la cérémonie, le chef Mi’kmaq a livré un plaidoyer en faveur de la préservation des langues françaises et autochtones au Nouveau-Brunswick.

Le maire de Belle-Baie a quant à lui souligné qu’une coopération accrue en matière de développement économique et communautaire entre les nations était de mise dans la région Chaleur.

«Il faut montrer à nos frères de sang que la collaboration doit se poursuivre et s’améliorer. Il faut aller au-delà d’une journée nationale, car ça fait 150 ans que les autochtones sont négligés», a affirmé Daniel Guitard.

D’autres festivités visant à souligner la richesse, l’histoire, la diversité et le patrimoine autochtone sont prévues mercredi à travers le Nouveau-Brunswick, dont à Moncton, Bouctouche, Shippagan, Miramichi, Saint-Jean et Fredericton.

La Journée nationale des peuples autochtones, qui est à ne pas confondre avec la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation, a été annoncée en 1996 par le gouverneur général de l’époque, l’acadien Roméo LeBlanc.

Le choix du 21 juin découle du fait que bon nombre de peuples autochtones célèbrent le solstice d’été, lequel revêt un symbolisme important dans leurs cultures.

L’événement fait partie des festivités de Canada en fête, qui incluent également la Saint-Jean-Baptiste le 24 juin, la Journée canadienne du multiculturalisme le 27 juin et la fête du Canada célébrée le 1er juillet.