Lutte contre le racisme: «Il y a énormément de travail à faire» dans la région du Haut-Saint-Jean

IJL – Réseau.Presse – Acadie Nouvelle

La Communauté francophone accueillante du Haut-Saint-Jean et ses partenaires ont lancé une nouvelle stratégie de sensibilisation et d’éducation dans la région afin de lutter contre le racisme et favoriser la cohésion entre les nouveaux arrivants et les gens de leurs communautés d’adoption.

Selon Martine Rioux, coordonnatrice de la CFA-HSJ, un financement du gouvernement fédéral de 65 000$ aidera l’organisme, qui regroupe les communautés d’Edmundston, Haut-Madawaska et la Première Nation Malécite du Madawaska, à développer une série d’actions et d’outils au cours des prochains mois.

En plus des guides et des trousses qui existent déjà depuis un certain temps, on ajoutera des éléments comme des capsules vidéo, une campagne de distribution de dépliants par la poste, une campagne d’information sur les réseaux sociaux, etc.

«On veut (permettre aux gens) d’identifier des situations de racisme, comment les reconnaître et les adresser. Un va aussi offrir une trousse d’outils aux gens pour voir comment répondre à ces propos racistes, car on trouve qu’il y a beaucoup de gens qui ne répondent pas aux propos, car ils ne savent pas quoi dire», a expliqué Martine Rioux.

Mme Rioux a reconnu qu’il y avait un besoin de développer des outils de sensibilisation supplémentaires, principalement en raison de plusieurs commentaires désobligeants envers les immigrants sur les réseaux sociaux.

«On a encore les commentaires de gens qui disent que les nouveaux arrivants viennent voler nos jobs et nos logements. Souvent, c’est par manque de connaissances des gens de la communauté. On ne veut pas aller pointer les gens du doigt pour leur dire qu’ils sont racistes, on veut vraiment les éduquer et comprendre la source de ce genre de propos.»

Martine Rioux a toutefois tenu à mentionner que les propos problématiques envers les nouveaux arrivants ne proviennent que d’une minorité de la population. Selon elle, un bon nombre de personnes agissent en citoyens responsables et viennent en aide aux personnes immigrant dans la région.

«On va reconnaître nos leaders communautaires, soit ces gens qui vont prendre position, qui vont se tenir debout pour les nouveaux arrivants.»

La coordonnatrice de la CFA du Haut-Saint-Jean croit aussi qu’une partie du problème vient des gens qui ne savent pas nécessairement comment aborder ces nouveaux arrivants.

«Dans ce temps-là, je leur dis, pourquoi ne pas commencer par un bonjour, comment ça va? C’est aussi simple que ça. On veut aider la communauté à devenir un peu plus confortable.»

Une plus grande ouverture d’esprit

La Communauté francophone accueillante a été lancée officiellement en 2020. Depuis ce temps, Mme Rioux remarque qu’il y a une plus grande ouverture d’esprit.

«On sait que le racisme n’a pas sa place dans la région et on va intervenir, mais il y a cet autre aspect de la communauté, soit celle des gens qui aident. J’ai entendu plusieurs histoires à succès, que ce soit un nouvel arrivant qui a eu de l’aide d’un voisin ou d’une voisine pour s’installer, leur faire un tour de la ville et comment faire certaines choses comme couper leur gazon.»

Elle est aussi consciente qu’il sera difficile de changer la mentalité de certaines personnes.

«On veut essayer d’apporter les gens à comprendre. Si on peut faire ça et minimiser les propos racistes, ce sera un succès, mais il y a énormément de travail à faire.»

Pour sa part, Renaud Roncero, coordonnateur à l’établissement et à l’intégration du Centre de ressources pour nouveaux arrivants du Nord-Ouest, se dit optimiste en raison de l’énergie déployée par tant d’intervenants de la communauté.

Pour que la sensibilisation fonctionne, il croit qu’il faudra appliquer quelques éléments, soit dissiper les craintes envers les nouveaux arrivants, déconstruire les fausses informations par rapport à ceux-ci et éviter de créer un sentiment d’injustice chez la population locale lors de l’implantation d’initiatives dans les environs.

«Ça me paraît primordial, car c’est le terreau de ce qui fait que l’on n’accepte pas l’autre.»

Une nécessité

Pour le maire de Haut-Madawaska, Jean-Pierre Ouellet, l’immigration n’est plus qu’une occasion de développer certains secteurs, elle devenue une nécessité.

«On n’avait pas de main-d’œuvre pour combler les postes qui étaient vacants dans le Haut-Madawaska. L’immigration, ça demande aux gens d’avoir une ouverture d’esprit et de l’entraide», a mentionné M. Ouellet en faisant notamment référence à l’accueil de familles togolaises il y a quelques années dans la région.

Selon le maire Ouellet, il est important d’organiser des activités impliquant les nouveaux arrivants afin de favoriser leur rétention. Il a toutefois ajouté que les efforts pour convaincre la population et les immigrants de se joindre et de travailler ensemble représentaient encore un défi au quotidien.