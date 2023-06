Quel avenir pour les radios communautaires au Nouveau-Brunswick?

La radio CFAI d’Edmundston a fait les manchettes récemment en raison de sa situation financière précaire et d’une menace de fermeture. Mais qu’en est-il des autres radios communautaires francophones de la province?

Jason Ouellette, directeur général de la station de Radio Beauséjour (CJSE à Shediac et Plus 90 à Dieppe), roule sa bosse dans l’univers radiophonique un peu partout au Canada depuis plusieurs années. Il a été témoin de l’évolution de ce média traditionnel au fil du temps.

Il ne croit pas que l’ensemble des radios communautaires se trouve dans une situation dramatique.

«De ce que j’ai pu comprendre, la seule station de radio au Nouveau-Brunswick qui est dans une situation financière précaire est celle d’Edmundston. Les autres radios sont sorties de la COVID-19 avec des chiffres d’affaires qui étaient assez bien, ou qui avaient un coussin de réserve suffisant pour surmonter les défis financiers.»

Il avoue toutefois que la situation actuelle est bien différente de ce qu’elle était dans les années 1980-1990 et même au début des années 2000 alors que l’internet n’avait pas une place aussi importante qu’aujourd’hui.

Il décrit cette période comme un Eldorado en termes de ventes publicitaires puisque la radio, et aussi le journal, était l’un des moyens d’affichage publicitaire les plus prisés dans les communautés.

«On voit qu’avec l’arrivée de l’internet et son accessibilité, de plus en plus présente en région, les petites communautés ont davantage accès à ce mode de communication. La radio d’hier ne peut donc pas continuer sans adopter de nouvelles façons de faire.»

La majorité des dirigeants de radios communautaires s’entendent pour dire que le plus grand défi est d’aller chercher des revenus dans ce contexte où pullulent de plus en plus de compétiteurs.

«On a des géants du web qui ont la poche creuse, qui ont des ressources illimitées et qui détiennent la technologie. Ce sont eux qui créent une influence sur le savoir en déployant des stratégies de vente et des forces de pénétration qui vont aller rejoindre les gens», indique Jason Ouellette.

Selon David Huard, directeur général de la station FM90 Route 17 dans le Restigouche, la station de radio n’est pas dans une situation aussi difficile que celle d’Edmundston, mais il avoue qu’il y a des défis financiers à surmonter.

«Heureux sont ceux qui n’ont pas ces problèmes, mais dans le cas de notre radio et de celles que je côtoie, les sources de financement ne sont pas très présentes. Les gens et les gouvernements sont sollicités de partout donc ce n’est pas tout le monde qui peut apporter son appui à la station.»

«Aussitôt que l’on trouve une source de financement, il faut déjà commencer à penser à la renouveler.»

Pour sa part, le directeur général de l’Alliance des radios communautaires du Canada, Pierre Sicard, croit que chaque radio, surtout en situation minoritaire, a une réalité différente en fonction de son milieu.

«Ce sont des gens (auditeurs) qui se tiennent beaucoup ensemble et qui sont fiers de leur origine. Ils sont plus portés à écouter ce qui passe dans leur coin.»

Des petits au pays des géants

Selon la professeure titulaire au secteur d’Information-Communication de l’Université de Moncton, Marie-Linda Lord, les médias sociaux sont venus bousculer l’écosystème médiatique à un point tel qu’elle comprend l’idée derrière le projet de loi C-18 qui a comme objectif d’obliger les géants du web à donner des redevances aux médias d’information pour le partage de leur travail.

Celui-ci a été adopté dernièrement au Sénat et a été renvoyé aux Communes.

«Le gouvernement est conscient que ça cause de gros défis financiers, car il y a eu un gros déplacement de la publicité. Elle n’a pas changé de taille, sauf que les pointes de la tarte ont été distribuées différemment, surtout depuis les dix dernières années. Un gros morceau va vers les médias sociaux qui n’en ont pas aussi besoin que les petits médias.»

Pour elle, les radios communautaires sont «des petits au pays des géants». Bien qu’elle estime que la situation n’a pas toujours été facile pour ces radios, le climat actuel rend leur survie encore plus difficile.

«Pendant des années, des médias comme les radios communautaires étaient les plus près de la communauté. Maintenant, même à ce niveau, ils sont en compétition avec les réseaux sociaux.»

Selon Marie-Linda Lord, l’attrait des réseaux sociaux peut aussi avoir un effet sur les bénévoles qui, au lieu de se diriger vers les radios, se servent des Facebook, Instagram et TikTok comme d’un canal pour partager leurs informations.

«Il y en a encore qui vont être attirés vers les radios communautaires, mais il y en a d’autres qui vont utiliser un média social pour faire à peu près ce qu’ils auraient fait avec la radio.»

Le défi des ressources humaines

D’après la professeure en Information-communication, le manque de ressources humaines crée un esprit de compétition féroce.

«Pour trouver des gens compétents, que ce soit pour la gouvernance ou encore, la gestion, quand on regarde les salaires qui sont offerts, ça peut être difficile de trouver ce dont on aurait besoin pour que ce soit bien géré. Je ne veux porter préjudice à personne, mais le défi, il est réel», a expliqué Mme Lord.

Selon Jason Ouellette, le rôle même de l’animateur a changé, dans le sens où il n’est plus seulement un créateur de contenu par l’entremise de son émission.

«On leur demande de faire du préenregistrement, la météo à long terme, faire des “post” sur le web, aider les vendeurs à écrire un script, etc. Plus rares sont les personnes capables de tout faire cela.»

Il croit aussi que s’il n’existe pas un certain degré de confiance entre la direction de la station et le conseil d’administration, il est difficile d’entreprendre le virage nécessaire pour développer certaines solutions.

«Le fait d’avoir un conseil d’administration est primordial, car on se retrouve avec des gens issus de la communauté, qui ne sont pas nécessairement des experts dans le domaine des communications, des médias communautaires ou de la radio et qui prennent des décisions au sujet de l’orientation des stations de radio. Ça fait partie de toutes ces choses qui peuvent avoir une influence sur la santé d’une radio communautaire.»

Pour Marie-Linda Lord, ces préoccupations sont d’autant plus grandes, car elle estime que les radios communautaires sont encore pertinentes en 2023.

«C’est parfois la seule voix que certaines communautés francophones minoritaires au pays ont, avec l’accent local, les intérêts locaux et tout ce qui se rattache à leur environnement, qu’il soit humain, physique, social, etc.»

Trouver des solutions

Dans un monde qui évolue toujours de plus en plus vite, une réflexion – notamment en ce qui concerne le modèle d’affaires – s’impose du côté des radios communautaires, estime Marie-Linda Lord.

Elle reconnaît toutefois que des radios communautaires ont su se donner un aspect unique leur permettant de se donner une chance de survivre. Elle a donné l’exemple de CJSE comme d’une radio qui a su tirer profit d’une certaine spécificité pour rejoindre les auditeurs.

«Ils ont décidé de faire de la musique country. Tout le développement de cette industrie musicale acadienne a été incroyable (…) Ils ont su trouver ce que le public voulait.»

Pour Jason Ouellette, le virage vers la musique country a été effectué afin de se diriger vers un public cible traditionnel qui a écouté la radio toute leur vie et qui le fait encore.

Bien que les plus jeunes générations soient beaucoup plus près de leur téléphone intelligent et des réseaux sociaux, M. Ouellette croit que la radio a encore une place prépondérante dans un endroit en particulier, l’automobile.

«Quand tu regardes les tendances de consommation de l’auditeur, la radio dans la voiture continue de nous nourrir en auditoire. Notre rôle, comme radio communautaire ou même privée, est de créer du contenu local pour attirer ces auditeurs.»

Avec la diminution des revenus publicitaires, les radios doivent donc faire des choix importants, en trouvant notamment des méthodes de financement alternatives. Selon Jason Ouellette, les radios dites mieux nanties sont celles qui sont en mesure de présenter des activités de financement comme le Bingo.

«C’est populaire auprès de la radio CKRO, dans la Péninsule acadienne, ou même chez nous à CJSE. Ce sont des radios qui ont réussi à avoir du monde pour les écouter, pas seulement en raison de la musique, mais aussi pour se divertir par l’entremise d’une loterie.»

Il existe évidemment des programmes de financement, principalement par l’entremise du gouvernement fédéral. Jason Ouellette déplore qu’il n’y ait pas de programmes de financement provincial comme on en voit au Québec.

«Si une radio le veut, elle peut se financer et continuer à travailler, mais ça prend de l’expertise pour développer tous ces projets de financement (…) Je pense qu’il existe une recette gagnante dans chaque station.»

Même s’ils sont une source de casse-tête, les réseaux sociaux sont aussi des outils à exploiter pour les radios communautaires. Selon le directeur général de Radio Beauséjour, il est primordial, en 2023, de développer davantage des produits dérivés du web.

Le directeur général de l’ARC, Pierre Sicard, croit que l’arrivée des médias sociaux peut aussi représenter un avantage pour certaines radios, principalement en milieu minoritaire.

«Même si tu es une petite radio communautaire dans un coin où presque personne ne sait qu’elle existe, au moins, elle peut se servir des médias sociaux pour aller se chercher une certaine clientèle, faire du “podcasting”. C’est une porte qui s’ouvre.»

Dans l’optique où il est de plus en plus difficile d’échapper à la désinformation sur les réseaux sociaux, M. Sicard croit que les radios communautaires peuvent être une source crédible d’information.

«On gagne, pendant que d’autres gros médias sont en train de perdre de la crédibilité en raison du sensationnalisme, le fait de dramatiser certaines situations ou de carrément dire aux gens quoi penser.»

Une minorité dans une minorité

La radio francophone est dans un contexte minoritaire au Nouveau-Brunswick. Laurent de Lavenne est en contexte encore plus minoritaire, lui qui est directeur général de C Médias, qui regroupe quatre radios communautaires, toutes dans des régions majoritairement anglophones, soit Miramichi, Fredericton, Saint-Jean et Halifax.

Les quatre stations sont d’ailleurs en train de changer leur façon de faire en rajeunissant leur image, en lançant un nouveau site web et en chamboulant la programmation musicale pour offrir aux auditeurs une musique 100% francophone de 6h à 18h.

À cela se sont ajoutés des projets de financement pour ajouter des palmarès musicaux francophones en partenariat avec les écoles francophones de Saint-Jean, Fredericton et Miramichi.

«On va offrir aux élèves la possibilité d’entendre leurs choix musicaux à la communauté. C’est quelque chose qui s’en vient prochainement (…) On veut vraiment faire revenir les jeunes à la radio en leur permettant de faire plein de projets», a mentionné Laurent de Lavenne.

Le regroupement de ces quatre stations radiophoniques possède aussi sa chaîne de balados diffusés régulièrement.

«On veut créer un nouveau “buzz” pour la radio communautaire, pas en imposant des choix, mais en invitant la population à faire valoir ses choix.»

M. de Lavenne reconnaît que ses radios nagent dans un bassin francophone qui n’est pas énorme. L’utilisation des réseaux sociaux est donc une façon de rejoindre un auditoire de partout sur la planète, mais il y a aussi d’autres façons, selon lui, de respecter la mission de la radio.

«On a une mission qui est de faire valoir la francophonie. On la fait évidemment valoir chez les francophones, mais on peut aussi la faire valoir chez les anglophones. C’est aussi pour cela que l’on va offrir cette proposition musicale francophone de 6h le matin à 18h le soir, soit pour que les professeurs d’immersion puissent nous écouter. C’est comme ça que l’on arrivera à franciser un peu notre environnement.»

Laurent de Lavenne reconnaît que ses radios demeurent petites, mais elles tentent de se développer de façon professionnelle et d’apporter un vent de nouveauté qui semble, selon lui, plaire aux directions d’écoles, aux centres communautaires et aux partenaires publicitaires.

«Quand je me balade dans les couloirs de l’ école et que je nous entends à la radio, je réalise que nous sommes en train de faire quelque chose de bien. Tout ça, ce sont des microchangements, mais ce sont des choses qui n’existaient pas avant.»