Sous-marin disparu au large de Terre-Neuve: course contre la montre

Une course contre la montre est engagée dans l’océan Atlantique afin de retrouver un sous-marin porté disparu transportant cinq personnes en mission pour observer l’épave du Titanic, le paquebot emblématique qui a coulé il y a plus d’un siècle.

Le submersible nommé Titan, qui faisait partie d’une mission d’OceanGate Expeditions, transporte un pilote, un aventurier britannique de renom, deux membres d’une famille d’affaires pakistanaise emblématique et un autre passager. L’épave est située à environ 700 kilomètres au sud de Saint-Jean, à Terre-Neuve-et-Labrador.

Chaque minute qui passe met l’équipage du Titan en danger. Le submersible disposait d’un approvisionnement en oxygène de 96 heures lorsqu’il a pris la mer vers 6h00 dimanche matin, selon David Concannon, conseiller d’OceanGate.

Le brise-glace de recherche canadien Polar Prince, qui soutenait le Titan, aurait perdu le contact avec le navire environ une heure et 45 minutes après son immersion. Le Polar Prince continue d’effectuer des recherches en surface tout au long de la nuit et un avion de reconnaissance canadien Boeing P-8 Poseidon doit reprendre ses recherches en surface et sous la surface dans la matinée. Deux avions américains Lockheed C-130 Hercules ont également effectué des survols.

David Concannon affirme qu’une équipe travaille à amener un véhicule télécommandé pouvant atteindre une profondeur de 6 kilomètres sur le site, dès que possible.

Les expéditions d’OceanGate sur le site de l’épave du Titanic incluent des archéologues et des biologistes marins. L’entreprise fait également venir des personnes qui paient pour l’accompagner. Elles se relaient pour faire fonctionner l’équipement de sonar et effectuer d’autres tâches dans le submersible à cinq places.

L’homme d’affaires britannique Hamish Harding, qui vit à Dubaï aux Émirats arabes unis, est à bord du sous-marin. Il est un aventurier milliardaire qui détient trois records du monde Guinness, dont la plus longue durée à pleine profondeur de l’océan par un navire avec équipage.

Se trouvaient également à bord des ressortissants pakistanais Shahzada Dawood et son fils Suleman. Ils appartiennent à l’une des familles les plus importantes du Pakistan. Leur entreprise éponyme investit à travers le pays dans l’agriculture, les industries et le secteur de la santé.

Cette expédition est le troisième voyage annuel d’OceanGate pour observer le Titanic, qui a heurté un iceberg et a coulé en 1912, tuant tous sauf environ 700 des quelque 2200 passagers et membres d’équipage.

Depuis la découverte de l’épave en 1985, elle succombe lentement aux bactéries mangeuses de métaux. Certains ont prédit que le navire pourrait disparaître dans quelques décennies à mesure que des sections se désintégreraient.