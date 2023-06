Edmundston poursuit son appui financier au projet Républik Nature

IJL – Réseau.Presse – Acadie Nouvelle

Le conseil municipal d’Edmundston a accepté de verser un peu plus de 75 000$ au projet récréotouristique de Républik Nature afin de lui permettre de franchir une nouvelle étape.

«Nous sommes fiers d’être en mesure, selon nos moyens, d’appuyer cet important projet récréotouristique qui est porteur d’avenir pour notre municipalité et pour l’ensemble de la région. Les activités plein-air sont un attrait touristique important, en plus de compter énormément d’adeptes de notre région. Le potentiel de développement économique est très intéressant et mérite d’être appuyé», a indiqué le maire d’Edmundston, Eric Marquis.

Le président de Républik Nature, Cyrille Simard, avait déjà reconnu, lors d’un entretien antérieur avec l’Acadie Nouvelle, que le projet allait se développer sur une plus longue période que les trois années prévues au départ, notamment en raison de la pandémie de COVID-19 et l’augmentation du prix des matériaux de construction, les programmes de financement gouvernemental qui ont changé, etc.

Il avait mentionné que certains éléments du projet, estimé à plus de 14 millions$ en 2020, devaient être réévalués.

Le maire Marquis continue, quant à lui, de faire confiance aux personnes impliquées dans ce projet récréotouristique quatre saisons.

«Ce sont des projets de longue haleine et qui prennent un certain temps. Les gens de Républik Nature et d’autres intervenants continuent de travailler avec la province et les autres bailleurs de fonds.»

Républik Nature, aussi connu sous le nom de Coopérative de récréotourisme du Madawaska, continue, bon an mal an, à développer certains projets.

Après avoir investi dans le Centre plein air Mont Farlagne pour les activités hivernales – avec l’achat de canons à neige, d’une dameuse, ainsi que l’amélioration du télésiège – on semble maintenant vouloir se tourner vers la composante estivale, notamment par l’entremise du vélo.

Ce qui se veut la deuxième phase de son projet, en quelque sorte, comprend donc le développement et la diversification des sentiers de vélo de montagne et les expériences offertes aux adeptes de ce sport populaire.

Le projet a récemment reçu la confirmation de l’Agence de promotion du Canada atlantique et de la Société de développement régional d’une contribution de 45% chacune pour les coûts associés à la réalisation d’une deuxième phase du projet.

Celui-ci serait axé sur le développement de l’offre de vélo de montagne ainsi que la rétention d’expertise en ingénierie pour effectuer diverses analyses en lien avec le bâtiment principal (se trouvant au mont Farlagne), le développement de sentiers connexes et l’ajout d’un remonte-pente.

«Une bonne partie de l’argent va aller pour ajouter des sentiers de vélo au Centre plein air Mont Farlagne. L’autre étape est de regarder au niveau des phases subséquentes, mais ça nous prend des plans d’ingénieurs, pour tout ce qui est chalets, la distribution électrique à la montagne, etc.», a expliqué Eric Marquis.

Ce plus récent montant consenti par la Municipalité sera déduit de la contribution maximale de 1,4 million$ accordée par le conseil municipal d’Edmundston en avril 2021.

Selon le maire d’Edmundston, cette contribution cadre dans l’objectif de la Ville qui est de contribuer pour 10% de la somme globale accordée à chaque étape du projet. Cela signifie qu’un montant d’environ 750 000$ sera investi dans cette plus récente phase du projet.

Notons que la Coopérative Républik Nature gère actuellement le Centre plein air Mont Farlagne ainsi que le système de sentiers de vélo de montagne Sentiers Madawaska Trails. Elle œuvre à fédérer les efforts de développement récréotouristique locaux sous l’image de marque «Républik Nature».