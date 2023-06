Réseau de santé Vitalité: la situation moins critique grâce au recrutement

Tout n’est pas parfait au Réseau de santé Vitalité, mais somme toute, l’année 2022-23 fut relativement bonne.

La PDG du Réseau de santé Vitalité, la Dre France Desrosiers, trace un bilan positif du dernier exercice financier de son organisation, qui vient tout juste de prendre fin. Elle base notamment cette évaluation sur les nombreux indicateurs inclus dans le rapport annuel du réseau rendu public mercredi.

Le plus intéressant d’entre eux est l’écart entre la courbe des embauches et celle des départs qui a continué de s’accroître au cours des derniers. Cet écart démontre que les efforts soutenus du réseau en matière de recrutement se sont avérés profitables depuis juin 2022.

À titre d’exemple, le réseau accuse 248 départs contre 469 arrivées au cours de la dernière année. Au seul niveau des infirmières (immatriculées, auxiliaires et préposés aux soins), on compte 63 départs pour 157 embauches, un différentiel positif de 93 personnes.

Selon France Desrosiers, on doit cette bonne performance autant aux efforts de recrutement qu’à ceux de la rétention. Elle constate également que le taux de retraite – très élevé en période de pandémie – est revenu à la normale.

«On a atteint, et même dans certains cas dépassé nos objectifs en matière de recrutement cette année. Et c’est aussi vrai du côté de la rétention. On ose donc croire que le climat de travail s’est amélioré et que cela a pour conséquences que nos gens veulent continuer de travailler chez nous», souligne-t-elle.

Mobilisation

En raison de ses efforts de recrutement fructueux, le réseau se retrouve néanmoins victime, en quelque sorte, de son succès. C’est que l’organisation peine à trouver des endroits où loger tous ces nouveaux employés en provenance de l’étranger. Ne voulant pas se lancer dans la construction immobilière, le réseau s’en remet à certaines initiatives ainsi qu’à la population générale.

«Nous avons sécurisé certains logements pour héberger nos nouveaux arrivants, le temps qu’ils trouvent une solution durable. Mais c’est certain que ce n’est pas notre mission que de s’occuper de telles questions. C’est pourquoi on lance un appel à l’aide aux communautés, à la population, ainsi qu’à nos employés afin d’aider dans ce domaine, même de servir de famille d’accueil. On voit ceci comme un partenariat à développer», note la PDG.

Bonne direction

Cet ajout d’effectifs est-il suffisant pour permettre au réseau de souffler? Certes, la pression sur le système est moins grande. Toutefois, le recrutement demeure encore insuffisant pour colmater tous les quarts de travail. À preuve, le réseau doit toujours faire appel à plusieurs infirmières itinérantes.

«Nous ne sommes pas encore sortis du bois, mais on est définitivement dans la bonne direction», concède la PDG, précisant que pour certains effectifs (particulièrement infirmiers), le réseau demeure encore à un niveau qualifié de critique.

«Mais on est tout juste sur la ligne pour du niveau modéré. On s’est donc bien amélioré au cours de la dernière année. On est en bien meilleure position, mais pas encore suffisamment pour dire que nous n’avons plus besoin, par exemple, de faire appel aux infirmières itinérantes», indique Mme Desrosiers.

Outre le secteur infirmier, elle précise que le réseau vit avec des défis en matière de recrutement au niveau d’autres catégories de professionnels, notamment les médecins, une denrée de plus en plus difficile à dénicher, particulièrement dans le Nord.

COVID-19

Cette année aura aussi été marquée par un retour à une certaine normalité à l’intérieur du Réseau de santé Vitalité. Si le virus est toujours présent, il laisse beaucoup moins sa trace que par le passé.

«La COVID-19 continue de faire partie de nos opérations régulières, et c’est toujours une maladie plus virulente et complexe que d’autres, faisant en sorte que les patients requièrent souvent davantage d’attention. Mais nous avons connu des temps tellement plus difficiles en raison de ce virus si bien qu’aujourd’hui, c’est devenu beaucoup plus facile à gérer dans nos établissements», indique Mme Desrosiers, précisant que les opérations régulières actuelles ressemblent beaucoup à celles pré-pandémie.

L’absentéisme lié au virus au sein du personnel a grandement diminué au cours de la dernière année.

Nombreux projets

Toujours dans son rapport annuel, le réseau indique avoir mené de front une multitude d’initiatives d’amélioration en 2022-23, dont 14 qui sont passées à la phase dite de «contrôle», ce qui signifie qu’elles donnent déjà des résultats positifs au point d’être étendues à plusieurs établissements du réseau. Une trentaine d’autres sont toujours en cours de réalisation.

Pour la Dre Desrosiers, il ne s’agit pas tant d’un rattrapage après plus de deux années monopolisées par un ralentissement en raison de la COVID-19, mais plutôt d’un changement organisationnel qui s’est avéré bénéfique.

«Par le passé, nous mettions de l’avant près d’une centaine de projets et on se rendait rarement au bout. On ne les mesurait pas tout le temps non plus, question de se corriger. Au cours de la dernière année, on a fait l’effort de limiter les projets afin de s’assurer que leurs résultats soient plus adéquatement mesurés», explique-t-elle.