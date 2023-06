Steven Laurette à nouveau reconnu coupable

Le juge Scott Brittain de la Cour provinciale du Nouveau-Brunswick a reconnu Steven Laurette coupable d’entrave à la justice et d’avoir omis de se conformer à une ordonnance du tribunal.

Le verdict est tombé mercredi après-midi au palais de justice de Bathurst et fait suite à un procès tenu au même endroit le 12 mai dernier.

Les faits reprochés à l’individu de Tetagouche-Sud remontent au 13 décembre 2021.

Steven Laurette a, cette journée-là, communiqué à deux reprises avec la victime d’agressions sexuelles qui ont valu à l’homme de 44 ans une peine de sept ans d’emprisonnement imposée au mois d’avril au terme d’un autre procès.

Les appels téléphoniques en question ont été logés à partir du Centre correctionnel régional de Dalhousie.

L’accusé a à ce moment utilisé le compte de service téléphonique correctionnel d’un codétenu pour communiquer avec la victime la veille de la tenue de son enquête préliminaire où cette dernière devait témoigner.

Les appels logés par Steven Laurette visaient à convaincre la victime de ne pas témoigner dans cette affaire.

Lors du procès, la victime et sa mère ont affirmé avoir reconnu la voix de Steven Laurette lors du second appel qui a duré un peu plus de deux minutes, et ce même si l’accusé ne s’était pas identifié.

Cet appel avait déclenché un sentiment de peur et de panique auprès de la jeune femme, avait raconté cette dernière lors de son témoignage.

Le surintendant du Centre correctionnel régional de Dalhousie et le codétenu impliqué dans cette affaire avaient également témoigné le jour du procès.

Des enregistrements audios et vidéos provenant du pénitencier avaient également été déposés en preuve.

En rendant son verdict, le juge Scott Brittain a souligné qu’il n’y avait aucun doute que la personne à l’origine des appels était bel et bien Steven Laurette et que celui-ci voulait faire obstruction à la justice.

Steven Laurette a visiblement mal digéré le second verdict de culpabilité rendu à son endroit en l’espace de moins de deux mois.

Au terme de l’audience, l’accusé a lancé au juge Brittain les mots fu** you à deux occasions, avant d’être escorté à l’extérieur de la salle d’audience.

Les représentations sur sentence se dérouleront le 12 juillet. La Couronne, représentée par Me Yves Duguay, a réclamé la confection d’un rapport d’impact sur la victime d’ici la prochaine audience.

Steven Laurette a été condamné le 1er juin à purger une peine de sept ans de prison pour avoir agressé sexuellement une adolescente et avoir eu des contacts de nature sexuelle avec elle.