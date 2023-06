Un changement de zonage pour bloquer les bleuetières sur l’ancien champ de tir?

Alors que le gouvernement provincial vise à développer des bleuetières sur l’ancien champ de tir de Tracadie, la municipalité s’apprête à manœuvrer pour briser son élan.

Il y a peu, le conseil municipal réitérait à nouveau son opposition aux bleuetières, a rappelé le maire Denis Losier, lors d’une réunion du comité plénier, lundi.

«Le conseil, on s’est mobilisé assez souvent. On ne veut pas de bleuets sur le camp militaire. On appuie un projet récréotouristique, mais le gouvernement persiste.»

M. Losier a aussi rappelé que 5000 personnes (le tiers de la population de Tracadie) ont signé une pétition qui s’opposait aux bleuetières.

Toutefois les 48 000 acres de l’ancien champ de tir, étant terres de la Couronne, le gouvernement provincial peut en disposer comme il l’entend. Et même si cette vaste propriété se trouve dans la ville de Tracadie, les arrêtés municipaux n’y ont pas force de loi.

Néanmoins, le maire a suggéré à son conseil, lundi, de modifier le zonage qui touche à l’ancien champ de tir pour interdire les bleuetières.

«C’est classé zone RU, zone rurale. Ça veut dire qu’il (le gouvernement) peut faire pratiquement n’importe quoi. […] Ce que je proposerai au conseil, comme je l’ai proposé à la dernière réunion, c’est de réviser et de changer le zonage du camp militaire, ce qui sera plus restrictif.»

Cette stratégie d’obstruction, une idée pour le moins audacieuse, n’est pas dénuée de logique. Si la province peut ignorer les arrêtés municipaux, l’exemption dont elle jouit vaut-elle aussi pour les particuliers et les entreprises qui souhaitent occuper le terrain pour y cultiver de petits fruits?

«On n’a pas juridiction (sur l’ancien champ de tir), mais là, ce n’est pas la même chose: le gouvernement veut faire signer un bail à des producteurs. C’est une tierce partie qui vient construire sur le terrain. On n’a rien à perdre de l’essayer (le changement de zonage).»

Un vote symbolique

Par contre, un zonage modifié pourrait vite être annulé par Daniel Allain, le ministre des Gouvernements locaux. Une loi récemment adoptée lui accorde désormais le pouvoir de suspendre les arrêtés municipaux qu’il juge inappropriés. Les interdits créés par Tracadie pourraient donc être de courte durée. Le maire, comme les autres membres du conseil, en est parfaitement conscient.

«Il faut juste démontrer au gouvernement qu’on maintient notre position, qu’on va tout faire en notre pouvoir pour essayer de contrôler notre territoire», a déclaré M. Losier.

La conseillère Chantal Mazerolle, qui partage cette opinion, a alors proposé de changer le zonage, même si cette modification risque fort de n’être que symbolique.

«Moi, j’irais de l’avant avec ça, parce que j’ai entendu aux nouvelles qu’il (le ministre Allain) peut même changer nos arrêtés, nos résolutions. Il peut quasiment tout faire. Eh bien! quand il le fera, la population aura toujours vu qu’on a fait le maximum qu’on pouvait faire et la décision ne sera plus la nôtre.»

Joanne Doiron, pour sa part, s’est dissociée de cette solution. Selon elle, la municipalité, en entravant le projet des bleuetières, pourrait se voir imputer la tâche de poursuivre le nettoyage des munitions non-explosées.

Le maire a indiqué que l’arrêté de zonage n’avait rien à voir avec la décontamination, puisque celle-ci relève de la Défense nationale.

Mme Doiron s’est alors demandé si le gouvernement, en réponse aux manœuvres de la municipalité, ne déciderait pas d’interrompre la décontamination, ce qui, selon elle, fermerait l’ancien champ de tir au public.

Le maire n’a pas admis cette hypothèse.

«Il (le gouvernement provincial) n’avait pas d’intention de faire des bleuets dans le passé et aucune décontamination ne se faisait. Tous les quatre-roues (VTT), les motoneiges; la chasse et la pêche se faisaient. Il n’y avait aucune enseigne, aucune clôture qui empêchait les gens d’y aller (sur l’ancien champ de tir). Qu’est-ce qu’une modification de zonage y changerait?»

Le conseil municipal a décidé d’entreprendre le processus de révision. Les conseillers Geoffrey Saulnier, Réaldine Robichaud et Joanne Doiron s’y sont opposés. Le conseiller Yolan Thomas, de son côté, était absent, lundi.