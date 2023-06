1000 km à vélo pour financer l’achat d’un véhicule adapté à Lamèque

Mille kilomètres en vélo en cinq jours. C’est le défi qu’ont relevé Stéphane Chiasson et Gaétan Haché afin de récolter des fonds pour un véhicule adapté qui servira, entre autres, aux aînés des Résidences Lucien-Saindon, aux usagers du Centre d’activités La Ruche et aux participants du Foyer de soins sans mur, dans la région de Lamèque.

Plus de 22 000$ ont été récoltés grâce à cet exploit sportif, soit quatre fois plus qu’anticipé au départ.

«J’en suis encore sous le choc. Nous n’avions jamais pensé qu’il était possible de ramasser autant d’argent en si peu de temps», relate la directrice du Centre d’activités La Ruche, Line Lanteigne.

Le but initial, qui était de récolter 5000$, a donc été largement dépassé.

«Ça va vraiment nous aider pour l’acquisition du véhicule adapté», se réjouit Mme Lanteigne. Il ne reste qu’environ 17 000$ à trouver, une tâche «amplement réalisable d’ici la fin de l’année», selon elle.

Des contretemps

Le duo de cyclistes est parti jeudi matin de Campbellton, avec pour objectif d’arriver à Lamèque dimanche soir après avoir fait le tour de la Gaspésie, mais les pentes et la météo leur ont mis des bâtons dans les roues.

«On a sous-estimé les côtes dans le coin de la Gaspésie, admet Gaétan Haché. La météo n’était pas de notre bord, et on a pris beaucoup de pluie et de vent. On avait prévu arriver dans le secteur de Gaspé plus tôt, mais on dû arrêter à Rivière-au-Renard parce qu’on s’est fait ralentir par tout ça.»

Et au lieu d’arriver à Lamèque en soirée dimanche, le vent et la forte pluie ont ralenti le duo, qui a dû s’arrêter à Bathurst, afin de terminer le trajet lundi.

«Nous avons pris ça plus mollo lundi, parce qu’on savait qu’il ne restait qu’une centaine de kilomètres avant d’arriver à Lamèque. Nous aurions probablement pu nous lever à 5h et arriver à Lamèque à 9h, mais on a préféré y aller tranquillement; on a pris notre temps», continue M. Haché.

Une cause choisie sur le tard

La réussite de la campagne de financement peut surprendre puisque le projet d’une récolte de fonds n’était pas la motivation principale derrière l’expédition, qui a commencé à être planifiée en décembre.

«Ça faisait un moment que je voulais faire quelque chose comme ça, explique Stéphane Chiasson. C’est quelque chose qui me passionne, de voir jusqu’où on peut se pousser. J’avais pensé au début de faire le trajet Montréal-Lamèque, mais la logistique était compliquée; j’ai fini par décider de faire un tour de la Gaspésie en partant de Campbellton. Je voulais le faire avec quelqu’un, et Gaétan était assez motivé.»

L’idée de ramasser des fonds n’est venue que bien plus tard, soit «il y a environ un mois», selon M. Chiasson.

«On s’est dit que, quitte à faire un tel trajet, on pourrait en profiter pour récolter de l’argent pour une cause», affirme-t-il.

C’est Gaétan Haché qui a pensé à ramasser des fonds pour le véhicule adapté.

«J’ai fait partie de l’organisme [Les Résidences Lucien Saindon] pendant 31 ans, et j’avais déjà fait le tour de l’Espoir deux ou trois fois dans le passé, donc ce n’est pas la première fois que je fais quelque chose comme ça. Je me suis rappelé que les Résidences, le Centre d’activités la Ruche et les usagers du Foyer de soins sans mur récoltaient déjà de l’argent pour un véhicule adapté, donc on a décidé de ramasser des fonds pour cette cause-là», ajoute M. Haché.

L’objectif du départ était de ramasser un dollar du kilomètre, selon M. Chiasson.

Une autre aventure possible

Lorsque questionnés à propos de la possibilité d’une répétition de l’expérience ou de l’organisation d’une expédition similaire, les deux hommes semblaient intéressés par l’idée.

«Je prévois de faire quelque chose de semblable l’an prochain, pour la fondation des Résidences Lucien Saindon», révèle M. Haché, qui ne sait toutefois pas encore sous quelle forme cela se fera.

Quant à Stéphane Chiasson, il affirme être intéressé par l’idée de faire 300 km en une journée, avec à nouveau l’objectif de récolter au moins un dollar par kilomètre.

«Je pense probablement faire ça vers la fin de l’été. Pour ce qui est du reste, je sais que le trajet qu’on a fait a donné des idées à Gaétan, et on verra ce qu’on peut faire plus tard», dit-il.