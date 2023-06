Des citoyens de Saint-François réclament à nouveau la fermeture de l’usine Nutritec

IJL – Réseau.Presse – Acadie Nouvelle

Après quelques années d’accalmie, un groupe de citoyens de Saint-François-de-Madawaska réitère son désir de voir l’usine Nutritec fermer ses portes.

Réal Oakes est de ceux qui désirent voir l’usine de transformation de fumier de poulet en engrais cesser ses activités. Celui qui souffre notamment d’asthme juge que les émanations provenant de l’endroit sont dommageables pour la santé des gens, en plus de dégager des odeurs nauséabondes.

«On veut avoir de l’aide et on veut se faire protéger par le gouvernement. On se sent abusés là-dedans. On se sent provoqués par cette boucane-là. Ce n’est pas vivable.»

M. Oakes a toutefois tenu à préciser que, dans une région où pullulent les poulaillers, Nutritec n’est évidemment pas la seule source d’odeurs. Il croit toutefois que l’usine n’aide pas à améliorer la situation.

«Ce n’est pas une usine qui est essentielle à la communauté. Il y a mille et une façons de se débarrasser de ça (fumier) sans la pulvériser dans l’air. Ce n’est pas juste une senteur nauséabonde, c’est accompagné d’une poussière et ça nous retombe dessus.»

Mario Nadeau est du même avis. Il dit souhaiter que les fonctionnaires cessent de se lancer la balle et interviennent pour régler le problème.

«On essaie d’utiliser le temps pour adoucir la situation, mais il est temps qu’ils mettent leurs culottes (…) Nettoyez-nous ça une fois pour toutes.»

La première tentative des citoyens à l’endroit de Nutritec s’est terminée devant les tribunaux, qui avaient donné gain de cause à l’usine.

Réal Oakes réalise que cette saga judiciaire a fait en sorte que certains résidents sont plus craintifs de s’attaquer de nouveau à Nutritec.

«Il y en a qui n’osent pas s’embarquer là-dedans de nouveau. Je suis déménagé ici en 2015 et quand j’ai vu mon petit-fils attendre l’autobus en se cachant le nez parce que ça pue, je ne pouvais pas laisser passer ça.»

Nutritec est en activité dans la région du Haut-Madawaska depuis 2003. À la suite de plusieurs plaintes de citoyens à l’époque, elle avait dû fermer ses portes brièvement en 2018.

La responsable des communications pour le ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux, Vicky Lutes, a indiqué que le ministère a publié, en mars 2021, le rapport final de sa propre étude sur la qualité de l’air ambiant dans la zone située à proximité de l’installation de Nutritec. Celui-ci avait révélé que la qualité de l’air était typique des communautés rurales du Nouveau-Brunswick.

De plus, le ministère de la Santé a également mené une évaluation des risques pour la santé humaine dans la région. Dans son rapport final, publié en mai 2021, le ministère a indiqué qu’il n’a pas été en mesure d’identifier un polluant spécifique pouvant expliquer les effets sur la santé signalés dans la région.

Mme Lutes soutient que le ministère continue de s’assurer que l’installation de Nutritec respecte toutes les exigences réglementaires.

Robert Kiely, président d’Envirem Organics, l’entité responsable de l’usine Nutritec, révèle que des tests ont été effectués à l’usine par la firme Stantec. Selon lui, les tests sont arrivés à la même conclusion que ceux du gouvernement provincial.

Il a poursuivi en expliquant que des modifications ont été apportées à l’usine afin d’atténuer son impact sur la population. Il soutient que celle-ci n’engendre pas d’impact sur la qualité de l’air actuellement et que les effets visuels sont essentiellement dus aux conditions atmosphériques.

Selon lui, il existe plusieurs sources d’odeurs dans le secteur, mais il estime que son usine est la cible la plus facile pour les résidents.

Pour sa part, le maire de la ville de Haut-Madawaska, Jean-Pierre Ouellet, a confirmé que des citoyens se sont adressés au conseil municipal, il y a quelques semaines pour leur présenter une pétition signée par une soixantaine de personnes.

Celle-ci demandait au conseil d’adopter un arrêté municipal pour forcer la fermeture de Nutritec.

«Je leur ai répondu en leur disant que la Municipalité n’avait pas cette autorité-là. Tu ne peux pas faire un arrêté pour seulement une situation, une personne ou une compagnie. Il faut que ça se fasse sur l’ensemble du territoire, car ça devient discriminatoire. On ne peut émettre des normes plus sévères que ce qui existe aux ministères de l’Environnement provincial et fédéral.»

De son côté, Mario Nadeau exige l’installation d’un lecteur de particules de manière permanente sur la cheminée de l’usine.

«On nous dit que ça ne pollue pas, pas de problème, mais prouvez-le nous avec une étude indépendante.»

M. Ouellet dit avoir acheminé les plaintes et doléances reçues au ministère de l’Environnement du Nouveau-Brunswick. Il a aussi envoyé la demande de la part du groupe de citoyens qui exige qu’une nouvelle évaluation indépendante soit faite à l’usine.

«Selon eux, ce que le gouvernement a fait et ce que l’entreprise fait, ils croient que ce sont des tests biaisés (…) On ne peut pas demander la fermeture d’une usine sans preuve factuelle.»

Le ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux confirme qu’il continue à recevoir des plaintes relatives à l’installation de Nutritec de la part d’un certain nombre de résidents.