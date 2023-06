Des premiers requins blancs repérés cet été au large du N.-B.

Deux grands requins blancs ont été repérés au cours des derniers jours dans les eaux du Nouveau-Brunswick.

L’organisation scientifique mondiale Ocearch a récemment souligné la présence de Anne Bunny dans la baie de Fundy, aux abords de l’Île Grand Manan.

La jeune femelle observée à quelques kilomètres au sud-ouest de Saint-Jean mesure un peu plus de 9 pieds et pèse 425 livres.

Elle a été nommée en mémoire d’une pirate irlandaise qui fréquentait les eaux autour du cap Hatteras au début des années 1700.

Il y a à peine un mois, l’animal se trouvait dans l’Atlantique, à la hauteur de l’État de la Caroline du Nord.

Ocearch a également recensé mercredi la présence d’Andromache, une jeune adulte de près de 11 pieds et qui affiche un poids de 341 lb.

Le requin se trouvait aussi dans la baie de Fundy, tout juste au sud de Saint-Jean.

Toujours selon Ocearch, plusieurs spécimens se trouvent également dans le golfe du Maine, non loin du Nouveau-Brunswick, et à proximité de la Nouvelle-Écosse.

Selon Jeffrey Gallant, le directeur scientifique de l’Observatoire des requins du Saint-Laurent, cette présence de carcharodone carcharias dans la baie de Fundy n’a rien d’inhabituel et s’inscrit dans le cadre d’un mouvement migratoire de l’espèce qui s’entame avec l’arrivée de la saison estivale et des températures plus chaudes.

«Ce n’est qu’une question de temps avant que d’autres individus fassent leur apparition, même s’il faut considérer que d’autres requins blancs sont déjà présents dans la baie de Fundy, mais n’ont pas été repérés parce qu’ils n’ont pas d’émetteur», a indiqué l’explorateur de renommée internationale.

«Il n’y a toutefois pas de modèle existant qui permettrait de déterminer avec exactitude le nombre de grands requins blancs qui se trouvent actuellement à proximité des côtes du Nouveau-Brunswick».

Présents en hiver dans les eaux plus chaudes sur un territoire qui s’étend généralement de la Caroline du Nord jusqu’à la mer des Caraïbes, l’espèce a l’habitude de migrer en eaux canadiennes entre l’été et l’automne, selon Environnement et Changement climatique Canada.

Plusieurs spécimens nagent alors dans la baie de Fundy, dans le golfe du Saint-Laurent, ainsi qu’au large des côtes terre-neuviennes et de la Nouvelle-Écosse.

Le prédateur semble enclin à visiter ces régions chaque année en raison de l’abondance de nourriture, particulièrement les mammifères marins comme les phoques et quelques espèces de poissons.

«C’est un phénomène que l’on observe chez ces requins depuis très longtemps, il n’y a rien de nouveau dans ces habitudes de migration et d’alimentation», a expliqué Jeffrey Gallant.

En voie de disparition

Le grand requin blanc est protégé depuis 1997 dans les eaux américaines dans le cadre du plan fédéral de gestion des pêches. Au Canada, il est inscrit comme espèce «en voie de disparition» en vertu de la Loi sur les espèces en péril depuis 2011.

S’il est impossible d’évaluer la population de requins blancs, les experts s’entendent sur le fait que le déclin de l’espèce est chose du passé depuis plusieurs années et que la population serait même en hausse.

De fait, les signalements de grands requins blancs ont augmenté au Canada depuis que l’espèce a été désignée «en voie de disparition».

«La population semble en croissance, mais ce n’est toutefois pas suffisant pour faire changer son statut et déclarer l’espèce hors de danger», a indiqué Jeffrey Gallant.

Le grand requin blanc démystifié

Le grand requin blanc a toujours fait l’objet d’une certaine fascination et suscité son lot de craintes, sans doute alimentées par le film-culte Jaws sorti au cinéma en 1975 qui le dépeint comme un meurtrier des mers assoiffé de sang.

Le Registre canadien des attaques de requins, qui est compilé par l’Observatoire des requins du Saint-Laurent, fait état d’un seul incident au Nouveau-Brunswick impliquant un requin en plus de 300 ans d’histoire.

L’incident s’est déroulé le 23 octobre 2010, dans la baie de Fundy et les eaux qui séparent le Nouveau-Brunswick et l’État du Maine.

Scott MacNichol, un Néo-Brunswickois, plongeait sous un enclos vide à saumons lorsqu’il fût encerclé et heurté par un requin maraîche. L’animal de 2,5 mètres n’avait pas infligé de blessure au plongeur.

Il faut toutefois noter que cinq incidents ont été recensés dans les eaux de la Nouvelle-Écosse depuis l’année 2000, dont un survenu en mai 2021 à l’Île de Margeree où une jeune nageuse de 22 ans avait été mordue à la cuisse par un grand requin blanc.