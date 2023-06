Foyers de soins: le syndicat qualifie de «honteuse» l’offre salariale du N.-B.

Selon le Conseil des syndicats des foyers de soins du N.-B., la province leur offre 6% d’augmentations en cinq ans, ce qu’un porte-parole qualifie de «honteux».

Les syndicats qui représentent les travailleurs des foyers de soins avaient plutôt demandé des augmentations de salaire de 7% à 10% sur trois ou quatre ans, d’après Jason St-Onge, premier vice-président du Conseil des foyers de soins du N.-B. (CSFSNB).

Jason St-Onge affirme que c’est l’Association des foyers de soins du N.-B. qui négocie avec les syndicats pour le compte de la province, mais que c’est le gouvernement provincial qui fixe l’offre salariale.

L’Association leur a donc proposé une augmentation de salaire de 2% pour la première année, puis de 1% par an pour quatre ans.

«Ils ont eu de la difficulté à nous mentionner cela, parce qu’ils savaient que c’était honteux et irrespectueux envers les travailleuses et les travailleurs des foyers de soins», dit Jason St-Onge en entrevue.

Julie Weir, chef de la direction de l’Association, a refusé une demande d’entrevue en affirmant que les négociations se poursuivent.

Jason St-Onge ajoute que d’autres demandes des syndicats – dont «des primes, des allocations vestimentaires, des journées de congé maladie» – sont demeurées lettre morte.

«On pense que le gouvernement joue une game avec les travailleuses et travailleurs des foyers de soins», dit-il.

Après une période de cinq ans, l’augmentation salariale proposée par le gouvernement provincial équivaudrait à environ 1,24$ l’heure pour 73% des employés des foyers de soins, qui sont actuellement rémunérés à 20,17$ l’heure, d’après le CSFNB.

Cela ne compense pas pour l’augmentation du coût de la vie, et l’offre du gouvernement représente donc une réduction de salaire, d’après les syndicats.

Selon Statistique Canada, l’indice des prix à la consommation s’est arrêté à 6,8% en moyenne pour 2022.

Faire monter la pression

Jason St-Onge affirme que les travailleurs des foyers de soins veulent faire monter la pression sur le gouvernement provincial même si la possibilité d’une grève est encore lointaine.

«C’est certain qu’on entend le monde dire “c’est le temps, il faut aller en grève”. Mais il y a des étapes avant d’arriver là. [Et] ce n’est pas notre but, parce qu’on sait ce qu’une grève va occasionner au niveau des foyers de soins.»

Dans une lettre envoyée aux députés de l’Assemblée législative, le CSFSNB mentionne que lors d’un sondage, 98% des membres des syndicats ont jugé que l’offre du gouvernement est «insultante».

Jason St-Onge affirme que le syndicat tentera de se faire entendre au cours de l’été.

«On va se promener dans la province. S’il y a un rassemblement de députés à un tel endroit, soyez certains que les travailleurs des foyers de soins vont être proche.»

Il affirme que les syndicats ont une nouvelle rencontre avec l’Association des foyers de soins du N.-B. fin juillet.

Le ministère du Développement social n’a pas fourni d’explications pour cette offre salariale.

«Les foyers de soins jouent un rôle essentiel dans le continuum des soins de longue durée et le ministère du Développement social veut soutenir ces établissements et aider leur personnel à réussir. Nous apprécions le travail de tous les employés des foyers de soins et avons hâte de voir une convention collective conclue avec ce groupe», a indiqué la porte-parole du ministère, Rebecca Howland, par courriel.