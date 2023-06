Le Titan à Saint-Quentin pour recueillir des fonds pour l’aréna

L’instant d’une soirée, les amateurs de hockey du Restigouche-Ouest auront la chance d’assister à une partie mettant en vedette deux formations néo-brunswickoises de la LHJMQ.

Le Titan d’Acadie-Bathurst et les Sea Dogs de Saint-Jean croiseront en effet le fer à l’aréna de Saint-Quentin le vendredi 8 septembre dans le cadre d’un match préparatoire (présaison).

Ce n’est pas la première fois que le Titan sort de Bathurst afin de disputer un match hors-saison. D’autres localités, comme Lamèque, Caraquet et Campbellton, ont déjà accueilli la formation.

«Chaque année, on essaye d’aller à des endroits différents, des localités avoisinantes de notre aréna. On offre notre produit à l’extérieur, c’est du bon marketing pour nous. Ça nous permet de montrer aux amateurs de hockey qu’on propose du bon calibre. Et d’ailleurs les gens de Saint-Quentin, c’est aussi notre public, nos partisans», exprime Gilles Cormier, chef de la direction et vente corporative du Titan d’Acadie-Bathurst.

Celui-ci confie que l’organisation avait la communauté restigouchoise dans sa mire depuis un bon moment déjà. Il promet un bon spectacle aux partisans.

«Des parties hors-saison c’est toujours intéressant, car tu as des nouveaux qui arrivent et qui tentent de se faire leur place dans l’équipe en poussant les anciens. C’est toujours de beaux combats, un beau spectacle», dit-il.

Cette partie aura une signification pour la communauté alors que deux jeunes espoirs du coin, Izach Poirier et Samuel Quimper, ont été repêchés par le Titan et tentent de percer l’alignement de la formation.

Centre âgé de 16 ans de Saint-Quentin, Izach a évolué l’an dernier au sein du Moose midget AAA de Bathurst. Il espère être de la formation du Titan qui jouera chez lui, à son aréna, en septembre.

«Que le Titan vienne jouer dans ma ville, c’est une motivation de plus pour moi. Je me suis beaucoup entraîné, j’ai mis les bouchées doubles dans l’espoir de faire ma place dans l’équipe. C’est un rêve que je crois être réalisable», raconte le hockeyeur.

Si le Titan se promène souvent en début de saison, il s’agit toutefois d’un premier rendez-vous de cette envergure pour la communauté de Saint-Quentin.

«Pour nous, accueillir le Titan dans notre aréna, il s’agit d’une activité majeure, une fierté», souligne Condé Gauvin, directeur des opérations au Centre culturel de Saint-Quentin.

Il précise que cette partie consistera aussi en une campagne de financement pour l’aréna. Selon lui, l’infrastructure a ce qu’il faut pour fonctionner au niveau financier, mais des améliorations et des réparations sont constamment nécessaires.

«Un de nos rêves serait, par exemple, d’avoir une cour asphaltée. Une activité comme celle-ci pourrait nous permettre de nous en rapprocher. Du côté de l’aréna, il est très bien entretenu, mais on peut toujours l’améliorer», dit-il.

Le centre culturel s’est entouré de deux autres partenaires – le hockey mineur ainsi que l’équipe des Dragons de la polyvalente A.-J. Savoie -, avec qui il séparera les profits.

Selon M. Gauvin, l’aréna de Saint-Quentin peut accueillir environ 1300 spectateurs.