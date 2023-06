Logements: un potentiel «phénoménal» et prêt à développer à Baie-des-Hérons

«J’aimerais beaucoup voir des promoteurs immobiliers apporter des projets. On est très ouverts et on souhaiterait définitivement voir davantage de constructions dans notre municipalité.»

Consciente des besoins à venir en matière de logements chez elles ainsi qu’ailleurs au Restigouche, la municipalité de Baie-des-Hérons cherche à accroître le nombre de mises en chantier sur son territoire.

Selon le récent rapport les Besoins en logements pour le Restigouche – concocté par l’économiste Richard Saillant -, il faudrait en moyenne 205 unités d’habitation supplémentaires par année pendant cinq ans afin de permettre à la région d’accomoder l’afflux de population. Dans la seule municipalité de Baie-des-Hérons (anciennement Dalhousie et Charlo), les projections du scénario de croissance modérée font état d’un besoin additionnel annuel d’environ 34 nouvelles unités par année, donc 170 unités en tout sur cinq ans.

«Tout le monde cherche des logements au Restigouche, et ce n’est pas différent à Baie-des-Hérons», indique le maire de la municipalité, Normand Pelletier, conscient que l’offre en la matière n’est pas excessive dans sa localité en ce moment.

S’il concède que les nouveaux arrivants ont souvent tendance à privilégier Campbellton pour s’établir – puisqu’il s’agit du principal centre urbain et collégial du Restigouche -, il souhaite que Baie-des-Hérons devienne aussi une option.

«On est une communauté abordable, calme pour les retraités et les familles, et on a amplement de terrains disponibles pour différentes sortes de projets», souligne M. Pelletier.

Il y a quelques années, la municipalité de Dalhousie a d’ailleurs innové en offrant gratuitement certains de ses terrains à des promoteurs et des particuliers à la condition que ceux-ci se compromettent à le développer à l’intérieur d’une période donnée. L’incitatif a fonctionné. Un promoteur s’est notamment prévalu de cette occasion pour construire seize appartements pour personnes âgées autonomes. Un second développement du genre serait d’ailleurs en pourparlers. La formule est toujours offerte malgré la fusion, des terrains sont donc disponibles gratuitement.

«Il y a beaucoup de demandes pour ce type de construction (pour personnes âgées) en ce moment, mais je crois qu’on pourrait aussi développer d’autres projets», poursuit M. Pelletier.

Au potentiel s’ajoute, selon le maire, l’ancien terrain de la centrale thermique d’Énergie NB, un site que la Ville cherche toujours à acquérir, ainsi que certains édifices inoccupés qui pourraient être reconvertis en appartements.

Aux dires de M. Pelletier, la perspective de voir certains projets industriels se concrétiser pourrait aussi rendre sa ville encore plus attrayante dans un proche avenir.

«On a un potentiel en or, pour ne pas dire phénoménal, pour faire grandir notre communauté. Ce qui manque en ce moment, ce sont des entrepreneurs prêts à se lancer», soulève-t-il, réitérant son invitation.

Transport en commun

Selon M. Pelletier, étendre les options de logement aux autres communautés restigouchoises aiderait à soulager la pression sur la Communauté régionale de Campbellton

Cela dit, la distance pour le travail ou les études peut constituer un défi puisque tous les nouveaux arrivants n’ont pas le luxe de pouvoir se loger et posséder un moyen de transport.

La solution selon le maire de Baie-des-Hérons réside dans la mise en place d’un véritable système de transport. Il croit en effet qu’un minibus pourrait effectuer des aller-retour entre les différentes communautés de la région à quelques reprises durant la journée. Si un tel service existait, les gens seraient plus enclins, croit-il, à chercher du logement à l’extérieur de Campbellton.

«C’est quelque chose qui fonctionne très bien en Gaspésie», dit M. Pelletier.

Bois-Joli harmonise ses incitatifs à la construction

Le message lancé aux communautés restigouchoises la semaine dernière par l’économiste Richard Saillant a été clairement entendu à Bois-Joli.

Dans le rapport sur les Besoins en logements pour le Restigouche, on peut lire que cette municipalité aurait besoin d’entre 35 et 40 nouvelles unités d’habitation par année, donc tout près de 200 d’ici 2026.

Déjà, certaines constructions d’immeubles à logements sont en pourparlers avec différents entrepreneurs (tous secteurs confondus), et ceux-ci pourraient voir le jour dès l’an prochain.

«Notre plan d’action est d’atteindre le chiffre de 40 appartements d’ici la fin 2024 et on est en bonne position pour l’atteindre», exprime le maire Mario Pelletier, notant que ce chiffre ne comprend pas l’ajout de maisons résidentielles.

«On veut avoir des entrepreneurs prêts à développer. C’est important pour notre assiette fiscale, c’est certain, mais surtout pour ceux qui veulent s’installer ici et qui n’ont pas de logement. Car actuellement, c’est notre réalité. On a des entreprises qui embauchent de nouveaux travailleurs, mais on n’a nulle part où les loger», indique le maire, notant que certains logent à l’extérieur de la municipalité, même aussi loin que Belledune.

Un pas a par ailleurs été franchi, mardi soir, au niveau de l’aide à la construction alors que le conseil a voté en faveur de l’harmonisation des incitatifs présents dans les deux municipalités fusionnées de Balmoral et Eel River Dundee. Avant le regroupement, les deux entités avaient leurs propres incitatifs à la construction. On parle notamment de rabais pour le branchement aux eaux et égouts, au niveau des taxes.

«On ne peut pas donner énormément, mais on sent qu’il faut faire quelque chose, surtout avec l’inflation. C’est un coup de pouce de notre part et ça semble fonctionner, car le nombre de demandes pour la construction est quand même intéressant», note M. Pelletier.