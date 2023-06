Politique 713: un conseil d’éducation anglophone établit ses propres règles

Le Conseil d’éducation du District scolaire Anglophone Est a décidé de répliquer à la révision de la politique 713 menée par le gouvernement provincial en adoptant une motion qui vise à «renforcer» certaines protections pour les élèves trans et non binaires de moins de 16 ans.

Cette motion, adoptée à l’unanimité mardi, oblige les écoles du district à consulter les élèves transgenres ou non binaires pour connaître le prénom et les pronoms qu’ils ont choisis, et à les utiliser dans le respect du choix de l’élève.

Il s’agit d’une obligation qui se trouvait dans l’ancienne version de la politique 713, qui sert à créer un milieu scolaire inclusif pour tous les élèves, y compris les élèves LGBTQI2E+ (lesbiennes, gais, bisexuels, transgenres, queer, intersexe, deux esprits).

Dans la version révisée de la politique 713 provinciale, qui entrera en vigueur le 1er juillet, cette garantie n’existe que pour les élèves de 16 ans et plus.

En ce qui concerne les élèves trans et non binaires plus jeunes, il faudra que l’école obtienne le consentement des parents pour respecter leur choix de prénom et de pronoms, d’après ce qu’a affirmé le ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance, Bill Hogan.

Dans la motion du Conseil d’éducation de district (CED), on peut lire que «les changements récents du gouvernement à la politique 713 mettent les élèves de notre district en danger».

Plusieurs opposants à ces changements ont affirmé que le fait de ne pas respecter l’identité de genre de ces élèves risque de leur causer du tort.

Kristin Cavoukian, parent et membre du Conseil d’éducation, explique qu’une partie de la politique 713 – même après sa révision par le gouvernement provincial – donne le pouvoir aux CED d’établir leurs propres règlements tant qu’elles respectent les exigences minimales de la politique.

«Nous faisons simplement le travail que nous sommes mandatés de faire tel qu’il est écrit dans la politique», dit-elle.

Elle affirme que ce genre de motion est contraignante puisque les CED, qui sont élus par la population, ont le pouvoir de remplacer le directeur général du district s’il le faut.

Mme Cavoukian dit que le gouvernement a peut-être des outils pour riposter et pour faire imposer sa version de la politique 713.

«Mais cette motion qu’on a adoptée unanimement, c’est une indication parmi tant d’autres – que le gouvernement reçoit des gens du N.-B. – que ça ne passera pas, […] et que peu importe ce qu’ils feront, il y aura toujours une façon pour les gens du N.-B. de s’y opposer.»

Le District scolaire Anglophone Est a l’intention d’aller de l’avant avec la motion adoptée par le CED, d’après Stephanie Patterson, directrice des communications.

«La politique 713 provinciale dit que les CED ont le droit de renforcer ou d’amender la politique, donc le directeur général enverra les amendements du CED à tous les employés d’ici le 1er août 2023 tel qu’indiqué dans la motion», écrit-elle par courriel.

Le District scolaire Anglophone Est gère 38 écoles dans le Sud-Est de la province, d’après son site web.

L’Acadie Nouvelle a contacté le ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance pour savoir si cette motion adoptée par le CED entre en conflit avec la nouvelle mouture de la politique 713. Nous n’avons pas encore reçu de réponse à cette question.

Le projet de loi sur l’éducation

Le conseil d’éducation de district ne pourrait pas prendre position de la sorte en établissant une politique si les changements à la gouvernance en éducation proposés par le gouvernement Higgs étaient en place, d’après Kristin Cavoukian.

Ces changements présents dans le projet de loi du ministre Bill Hogan limitent le pouvoir de prise de décision des CED du secteur anglophone, et les limitent à un rôle consultatif. Mais le gouvernement a mis l’adoption de ce projet de loi sur pause la semaine dernière.

Si le gouvernement décide de remettre ce projet de loi en marche, les CED passeront par les tribunaux pour maintenir leurs pouvoirs de gouvernance locale en éducation, d’après Mme Cavoukian.

«Le gouvernement réalisera à nouveau que les CED ne resteront pas les bras croisés pendant qu’on décime la gouvernance locale en éducation.»