Une finissante du Restigouche arrive à son bal… par la voie des airs

Une finissante de l’école secondaire Aux quatre vents de Dalhousie a fait une entrée pour le moins remarquée à son bal, mardi dernier, soit en atterrissant en hélicoptère sur le terrain de soccer de son école.

Amélie Lavallée adore se retrouver dans les airs.

Étudiante à l’école AQV, la jeune femme de 18 ans a récemment obtenu non seulement son diplôme d’études secondaires, mais aussi son brevet de pilote d’avion, une passion qu’elle a poursuivie en parallèle de ses études par l’entremise du corps des cadets. Ce brevet lui permet, entre autres, de piloter de petits appareils tels que des Cessna.

Ce n’est donc pas un hasard si celle-ci caressait le projet d’arriver à son bal par la voie des airs. Cela dit, comme il n’y a pas de piste d’atterrissage dans la cour de son école secondaire, l’option retenue fut l’hélicoptère.

«Lorsque j’ai obtenu ma licence de pilote, une de mes amies m’a dit que c’est ce qu’elle avait fait à son bal. J’ai trouvé l’idée géniale. J’en ai parlé à ma mère, et elle aussi a adoré. On s’est donc organisés pour que ça se réalise», raconte la pilote.

L’hélicoptère comme tel a été loué pour l’occasion d’un particulier de la région de Tracadie. C’était d’ailleurs la toute première fois que la jeune femme montait et volait dans un tel engin. Celle-ci a même pu prendre les commandes quelques instants, et elle n’a pas du tout détesté.

«Chose certaine, c’est moins compliqué pour atterrir. Disons que j’ai eu la piqûre et je ne détesterais vraiment pas obtenir mon brevet de pilote pour ça non plus», dit-elle.

Pour ce qui est de l’atterrissage le jour du bal, celui-ci s’est déroulé sans difficulté. La météo pour cette journée était d’ailleurs idéale, ensoleillée et sans grands vents. L’hélicoptère s’est posé comme prévu sur le terrain de soccer de l’établissement avec, à son bord, Amélie et son cavalier, Cédéryk Gray.

«Je suis habituellement une élève très tranquille qui n’aime pas trop l’attention. C’était simplement une expérience que je voulais vivre pour marquer la fin de mes études. Et de l’attention cette fois, j’en ai eu vraiment beaucoup», s’exclame-t-elle en riant.

Amélie et son cavalier, Cédéryk Gray, à leur arrivée au bal. – Gracieuseté L’appareil s’est posé sur le terrain de soccer de l’école Aux quatre vents de Dalhousie. – Gracieuseté L’appareil s’est posé sur le terrain de soccer de l’école Aux quatre vents de Dalhousie. – Gracieuseté

Si l’expérience a été toute une aventure pour la jeune diplômée, elle le fut tout autant pour sa famille.

«Quand Amélie m’en a parlé, j’ai trouvé l’idée plutôt originale et je me suis dit que si l’on pouvait réussir, ce serait un très beau souvenir. Elle a travaillé très dur durant l’été 2022 pour obtenir son brevet de pilote, et comme je suis très fière d’elle, je voulais souligner ça en grand et son bal était l’occasion idéale. Disons que j’étais un peu stressé quand j’ai vu l’hélicoptère arriver, mais quand j’ai vu son sourire (à sa sortie) je peux vous dire que c’était un sourire qui valait mille mots. Ça n’avait pas de prix», exprime sa mère, Lison Soucy.

Le projet a toutefois failli ne pas se concrétiser. Quelques jours avant le bal, Amélie a reçu un appel de son école lui indiquant que le ministère de l’Éducation refusait de donner son approbation à l’atterrissage sur l’un de ses terrains.

«J’ai parlé de ce projet à la directrice dès septembre dernier, et ça allait bien jusque-là. Mais vendredi dernier, quatre jours seulement avant le bal, le ministère a contacté l’école pour lui dire que ça n’allait plus être possible. Ce fut quatre longues journées», souligne-t-elle.

Finalement, il aura fallu l’intervention du député de Restigouche-Ouest, Gilles LePage, pour dénouer l’impasse.

Pour ce qui est de la suite des choses, Amélie n’en a pas terminé avec les hauteurs. En septembre, celle-ci prend la direction du Moncton Flight College afin de se spécialiser en aviation et d’obtenir sa licence commerciale.

«Je veux vraiment continuer de voler. Mon objectif serait de devenir instructrice, montrer aux autres comment piloter», confie-t-elle.