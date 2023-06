Musée de Moncton: la mémoire de la ville depuis un demi-siècle

Le 28 juin 1973, le conseil municipal a jugé bon de trouver un lieu pour conserver des souvenirs de l’histoire de la ville de Moncton.

Un demi-siècle plus tard, la Place Resurgo (qui comprend le Musée de Moncton, le Centre de découverte des transports, la boutique La Station, le Centre d’information touristique et le Centre d’apprentissage) se prépare à célébrer en grand son 50e anniversaire dans ses locaux spacieux, après l’expansion de 2014.

«En 1973, la façade de l’hôtel de ville de Moncton a été déplacée pour devenir la façade du musée», raconte la directrice générale, Sophie Cormier.

L’édifice de 30 000 pieds carrés reçoit entre 20 000 et 30 000 personnes chaque année.

«Le musée, c’est un peu la mémoire de la ville. Le musée a été créé par le conseil de ville de l’époque. D’ailleurs, l’un des premiers objets qu’on a acquis, c’est la chaise du maire et des choses reliées à l’hôtel de ville.»

Les transports y occupent une place de choix puisque la construction navale, les ateliers du CN et les bases d’entraînement de l’aviation durant les deux guerres mondiales ont façonné la ville de Moncton au fil des décennies.

Plusieurs activités auront lieu tout au long de l’été et de l’automne pour souligner le cinquantenaire du bâtiment de la rue King.

On organisera notamment un concours de dessins à colorier avec les écoles secondaires de la région. Un cahier sera conçu à partir des dessins qui seront choisis par un jury. Cet album souvenir sera vendu au grand public et les jeunes dont les dessins auront été choisis recevront un cachet d’artiste de 100$ pour leur travail.

Le dinosaure Albertasaurus Sarcophagus, Albert pour les intimes, risque aussi de faire courir les foules cet automne. Il a été exposé pour la première fois au Musée de Moncton en 1985, avec deux de ses congénères.

«Depuis que nous avons eu cette exposition, tout le monde veut revoir les dinosaures.On ne pourra pas avoir les trois, mais on en a retrouvé un. Il appartenait à l’époque au Royal Ontario Museum et il se cache maintenant au Thunder Bay Museum», raconte celle qui dirige la Place Resurgo depuis six ans», explique la directrice.

Le musée propose aussi une série de cinq expositions participatives de trois semaines chacune. Cinq objets seront en montre, selon leur décennie d’acquisition, avec une description minimale.

Le public sera invité à voter pour leur objet préféré et les cinq qui auront obtenu le plus de votes seront exposés et leur histoire sera racontée de long en large.