Inflation: «il faut augmenter» le salaire minimum à 20$ au N.-B.

La hausse vertigineuse du coût de la vie frappe de plein fouet les personnes les plus démunies de la société.

Lors de sa récente assemblée générale annuelle, le Front commun pour la justice sociale a adopté un plan d’action qui comprend plusieurs revendications importantes.

On veut notamment l’augmentation du salaire minimum à 20$ l’heure et l’ajout de 10 journées de congé payé par l’employeur par année.

«On voit qu’on est assez loin d’un salaire de subsistance (le minimum requis pour se loger et se nourrir) avec le salaire minimum actuel de 14,75$ l’heure. On va donc continuer de revendiquer la hausse du salaire minimum», explique Janelle LeBlanc, coordinatrice provinciale de la coalition.

Selon elle, la province se situe environ au milieu du peloton à l’échelle canadienne à ce chapitre.

«Nous avons le salaire minimum le plus élevé des provinces atlantiques, mais seulement pour quelques mois parce que la Nouvelle-Écosse et l’Île-du-Prince-Édouard vont l’augmenter à 15$ l’heure à l’automne», fait-elle remarquer..

«Il faut juste de la volonté politique. On reconnaît qu’il y a eu une augmentation de 3$ l’heure en deux ans. C’est quand même beaucoup. Mais le coût de la vie a tellement augmenté l’an passé, ça n’a pas changé grand-chose.»

La coordinatrice provinciale estime que de plus en plus de gens se retrouvent dans une situation financière très précaire.

«Les personnes qui travaillent au salaire minimum ou qui ont un bas salaire ont de la difficulté à joindre les deux bouts. L’explosion du coût du loyer n’a pas aidé. On le voit aussi avec l’augmentation du panier d’épicerie et des tarifs d’électricité», explique Janelle LeBlanc.

«Donc, même avec les récentes augmentations, les gens ont des fins de mois difficiles. Ils ne peuvent pas arriver.»

La demande a évidemment explosé dans les différentes banques alimentaires du Nouveau-Brunswick au cours des derniers mois.

La clientèle s’est aussi diversifiée.

«Ils nous disent qu’ils voient de plus en plus des gens qui travaillent au salaire minimum. Les gens ne peuvent plus vivre avec ça. Il y a plein d’emplois au salaire minimum au Nouveau-Brunswick.»

Elle affirme que les hausses du salaire minimum ont eu de nombreux impacts positifs dans les autres provinces, comme l’augmentation du taux d’emploi et du pouvoir d’achat.

« Ça veut dire que les gens peuvent investir plus d’argent dans l’économie locale. Les gens sont aussi plus heureux quand ils gagnent un peu plus d’argent. On sait donc que ça peut se faire. Ils l’ont fait dans d’autres provinces.»

Les congés de maladie

Le Front commun souhaite également que les employeurs accordent au moins 10 journées de maladie payées par année à leurs employés.

Même si plusieurs entrepreneurs vont se faire tirer l’oreille, Janelle LeBlanc estime la chose très réalisable.

«Nous croyons que les employeurs peuvent se le permettre. Ce qu’on dit, c’est que si jamais les plus petites entreprises ne pouvaient pas offrir autant de congé à leurs employés, le gouvernement, qui a un gros surplus budgétaire, pourrait les aider pour quelques temps», avance-t-elle.

«On a vu pendant la pandémie que des gens ont été travailler même s’ils étaient malades. Ils ont infecté leur milieu de travail, et par le fait même, de nombreuses familles.»

Même si cette mesure risque de prendre du temps à être adoptée, la coordinatrice provinciale dit voir une certaine ouverture des différentes parties.

«Ils en discutent, mais on espère être consultés parce que c’est un dossier très important et c’est une revendication qu’on porte depuis un bout de temps.»

D’autres revendications

Plusieurs autres dossiers sont actuellement sur la table de travail du Front commun pour la justice sociale, dont l’augmentation des taux de l’aide sociale.

«En 2021, on avait le taux le plus bas au Canada . Il y a eu une petite augmentation récemment (de 40$ à 50$ par mois) mais ils sont encore parmi les plus bas», mentionne Janelle LeBlanc.

«On ne peut même pas se payer une épicerie avec cette somme.On voudrait donc voir une augmentation significative pour que les gens puissent vivre décemment.»