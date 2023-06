Recul de la popularité du recyclage au cours de la dernière année dans le Restigouche

Il y a peu de temps, la CSR-Restigouche croyait être en bonne posture de dépasser la barre des 1000 tonnes de matières recyclées annuellement. Mais au lieu de se rapprocher de cet objectif, la région s’en éloigne.

«On a fait de la promotion en personne, dans les médias, sur le web, par le biais de pamphlets envoyés par courrier… On commence à être à court d’idées.»

La première dirigeante de la CSR-Restigouche, Betty-Ann Fortin, est activement à la recherche de solutions afin d’augmenter le recyclage dans la région et convaincre les citoyens à reprendre cette bonne habitude.

Selon les données compilées dans le rapport annuel de la CSR-Restigouche, il s’est recyclé 919,5 tonnes de matières sur son territoire en 2022. C’est près de 40 tonnes de moins que l’année précédente (2021).

En 2020, le programme avait sérieusement piqué du nez en raison de la pandémie. Interrompu pendant quelques mois, il n’avait réussi à générer que 660 tonnes. La bonne performance de 2021 laissait présager le dépassement de la barre psychologique des 1000 tonnes, ce qui ne s’est pas produit.

«On avait bon espoir qu’avec l’ajout de Campbellton dans le programme, on allait facilement franchir ce cap. On est passé près, mais ça ne s’est pas produit. Et là, on baisse. C’est décevant», admet-elle.

Dans les faits, le recyclage a augmenté dans seulement trois communautés du Restigouche en 2021, soit Campbellton (+11,7 t), Tide Head (+1,6 t) et la Première nation d’Eel River Bar (+1,8 t). À l’opposé, des baisses sont présentes à Atholville (-3,2 t), Balmoral (-3,78 t) et Charlo (-1,2 t). Elles sont par ailleurs particulièrement salées à Dalhousie (-14,6 t), Eel River Dundee (-10,8 t), Kedgwick (-8,4 t) et l’ensemble des DSL (-12,2 t).

Selon la division des déchets solides, la région a produit un total de 15 596 tonnes de déchets en 2022. De ce nombre, le recyclage ne représente qu’un maigre 6%. Ce pourcentage grimpe à 11% si l’on ne parle que de déchets domestiques.

L’une des hypothèses soulevées par cette dernière est que le choix de certaines municipalités de changer leur système de collecte d’alternance – donc de ne plus collecter le recyclage aux deux semaines, mais plutôt une fois aux trois semaines seulement – a un effet pervers sur les habitudes des citoyens.

«Au cours de la dernière année, il y a eu beaucoup de chambardements, des municipalités qui décident de changer leur horaire de collecte, si bien que le citoyen peut devenir mêlé et perdre intérêt. Moins de collecte fait aussi en sorte qu’on risque aussi de retrouver plus de recyclables dans les déchets. Je crois que si tout le monde s’entendait sur un système, ce serait plus simple, mais c’est une décision qui appartient aux municipalités», précise-t-elle, ajoutant que la période de la pandémie a aussi bouleversé les habitudes des citoyens.

Outre cette quantité moindre de recyclables, ce que déplore également Mme Fortin, c’est que le taux de rejet des matières (qui sont traitées par le centre de tri de Tracadie) est pratiquement demeuré inchangé comparativement à l’an dernier. Celui-ci frôle toujours les 50%. Du coup, cette donnée tend à démontrer qu’aucun progrès notable n’a été réalisé au chapitre de la qualité du recyclage.

«On retrouve malheureusement encore beaucoup trop de déchets domestiques dans le bac bleu. Ça fait en sorte que ces recyclables sont souillés, donc renvoyés au site d’enfouissement. Quand on y pense, avec un taux de rejet de 47%, ça signifie pratiquement que si l’on envoie deux camions remplis de matières recyclables à Tracadie, l’un d’entre eux est retourné à Red Pine. Ce n’est pas acceptable», déplore Mme Fortin.

Construction aussi en baisse

Il n’y a pas que les statistiques sur le recyclage qui sont à la baisse au Restigouche pour 2022. Le nombre de permis de construction et de mises en chantier résidentielles a aussi reculé.

Selon le rapport de la division de l’urbanisme de la CSR-Restigouche, 462 permis de construction ont été octroyés en 2022. Il s’agit de la quatrième année consécutive où l’on assiste à une baisse à ce niveau, ainsi que du nombre le plus depuis 2018.

Au niveau des mises en chantier, le nombre est passé de 41 en 2021 à 23 à peine l’an dernier. Là aussi, on parle du nombre le plus bas des cinq dernières années.

«L’année 2022 a été très difficile au niveau de la construction. On sortait tranquillement de la pandémie, mais les prix des matériaux de construction étaient toujours très élevés», évoque Mme Fortin, soulignant au passage que la rareté des matériaux et de la main-d’œuvre a également joué dans la balance.

Ironiquement, ces données arrivent une semaine après le dévoilement d’une étude sur le logement au Restigouche, étude qui indique que la région doit considérablement augmenter la cadence au niveau de la construction d’unités d’habitation afin de combler les besoins actuels et à venir.

À ce niveau, Mme Fortin se fait toutefois rassurante, les chiffres du prochain rapport devraient être à la hausse.

«En ce moment, notre département d’urbanisme est débordé. On a reçu beaucoup de demandes pour des constructions résidentielles et multirésidentielles. Ça regarde très bien pour l’an prochain», dit-elle.

Sur la bonne voie

La Commission de services régionaux du Restigouche a tracé un bilan positif de sa dernière année qui fut marquée, notamment, par de nombreux changements en raison de la réforme municipale.

La région est passée de sept municipalités, une communauté rurale et 16 Districts de services locaux à seulement quatre entités municipales et un district rural.

«Nous avions pris de l’avance dans certains dossiers – comme ceux des infrastructures et du tourisme -, si bien que nous étions prêts à accueillir ces mandats additionnels», explique le président de l’organisme, Brad Mann.

Réélu par acclamation à ce poste jeudi lors de l’assemblée annuelle, celui-ci dit avoir remarqué une grande solidarité au sein des membres de la CSR-Restigouche. Selon lui, cette union s’est avérée payante.

«C’est grâce à elle que nous avons pu faire progresser positivement plusieurs dossiers, notamment en santé et au niveau de l’entretien de routes», estime-t-il.

Pour ce qui est de l’année en cours, il croit qu’elle constitue un défi en soi alors que l’ensemble de la région est confrontée à un problème de logements.

«Beaucoup de gens déménagent ici et c’est très bien, sauf que nous commençons à manquer d’espace pour les loger. C’est beau de dire que l’on doit construire 200 logements par année, mais ça prend des promoteurs et de la main-d’œuvre. Ce sera certainement notre grand défi à venir, mais le point positif c’est que l’on est aligné dans la bonne direction», soutient-il.