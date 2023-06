Un autre ministre démissionne du cabinet Higgs

Trevor Holder démissionne à titre de ministre de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du travail.

Dans une lettre obtenue par la CBC et Global News, il mentionne avoir tenté à plusieurs reprises d’expliquer à Blaine Higgs l’importance de «travailler de façon plus collaborative» avec le caucus, mais sans succès.

Il affirme qu’il ne «peut plus servir» au sein du conseil des ministres, mais qu’il veut continuer à représenter les gens de sa circonscription de Portland-Simonds.

«Son manque d’empathie et son incapacité à écouter les préoccupations valides de tous les membres de son caucus démontrent aussi son incapacité à diriger les citoyens du N.-B.», peut-on lire dans la lettre partagée par ces médias sur twitter.

M. Holder est le deuxième ministre à démissionner en moins d’un mois en contestant le style de leadership de Blaine Higgs. Le 15 juin, la ministre du Développement social, Dorothy Shephard, avait quitté le conseil des ministres.

Elle a critiqué le premier ministre pour ne pas faire assez confiance envers les membres du conseil des ministres. Elle lui reproche également la décision menant aux modifications de la politique sur l’orientation sexuelle dans les écoles.

En tout, ce sont quatre ministres qui ont claqué la porte du conseil des ministres depuis son arrivée au pouvoir.

Trevor Holder fait partie de la vieille garde du Parti progressiste-conservateur. Il a été ministre pour trois premiers ministres, et a remporté sept élections de suite.

M. Holder a annoncé sa démission peu de temps après la publication d’une lettre de quatre anciens présidents du parti qui demandent la démission du premier ministre Blaine Higgs.

And 🚨🚨🚨 Trevor Holder is resigning from Higgs cabinet. pic.twitter.com/CfQ5grl9tT

— Jacques Poitras (@poitrasCBC) June 23, 2023