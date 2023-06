Opération de sécurité routière: 41 contraventions remises et 20 véhicules mis en fourrière

Lors d’une récente opération de sécurité routière menée dans les régions de Plaster Rock et de Perth‑Andover, 41 contraventions ont été remises et 20 véhicules ont été mis en fourrière.

Le 20 juin, des membres du Groupe tactique de la sécurité routière de la GRC et du ministère de la Justice et de la Sécurité publique, dont des inspecteurs mécaniques de la Direction de l’application de la loi sur la sécurité routière du Ministère, ont collaboré dans le cadre d’une opération de sécurité routière se déroulant dans les régions de Plaster Rock et Perth‑Andover. Cette opération ciblait les véhicules en mauvais état et ceux qui étaient modifiés illégalement, ainsi que les conducteurs distraits et ceux qui ne portaient pas leur ceinture de sécurité.

Au cours de l’opération, 41 véhicules ont été escortés à un endroit précis pour être inspectés. Parmi eux, 20 véhicules ont été jugés en mauvais état et remorqués aux frais de leur propriétaire.

Au total, 41 contraventions ont été remises en vertu de la Loi sur les véhicules à moteur, et une personne a reçu une date de comparution en cour pour conduite d’un moyen de transport avec les capacités affaiblies.

Dix enquêtes ont également été lancées sur des postes d’inspection de véhicules de la province.