Plusieurs activités à venir dans le cadre des célébrations à Champdoré

Les célébrations se poursuivent à Champdoré, quartier Saint-Antoine, dans le cadre du 190e anniversaire de la paroisse, du 100e anniversaire de la construction de l’église ainsi que pour souligner les 50 ans d’existence du Club d’âge d’or.

Depuis le lancement de la programmation en début d’année, quelques activités se sont déroulées pour souligner cette année spéciale. Selon le président du comité des célébrations 2023, Ronald Cormier, le succès a été au-delà de leurs attentes jusqu’à maintenant.

«Vraiment, toutes nos activités ont connu beaucoup de succès. On est tous impressionnés par ça», affirme-t-il.

«Ça fait déjà plusieurs années qu’on n’a pas eu beaucoup d’activités à Saint-Antoine, autre que le festival. Je pense que tout cela amène une joie de vivre dans le village», poursuit-il.

À venir, le Club d’âge d’or célébrera Noël en juillet et organisera un déjeuner communautaire le 23 juillet.

«Là on se prépare pour la grande fin de semaine du mois d’août. On aura quelque chose de gros les 5 et 6 août», déclare le président. Il y aura une visite guidée de l’église ainsi qu’une exposition de photos anciennes dans la sacristie.

Les enfants n’ont pas été oubliés puisqu’il y aura des jeux gonflables pour les divertir.

Également au programme, une visite guidée du presbytère qui est encore dans son état original.

«On a un comité historique ici depuis une vingtaine d’années qui a fait beaucoup de recherches, a accumulé beaucoup de photos et d’informations», informe l’ex-maire de Saint-Antoine.

Le dimanche 6 août, une messe sera célébrée à la grotte de Saint-Antoine. «Ensuite il y aura des visites guidées de nos trois cimetières et de nos monuments, suivies d’un après-midi de musique et d’un souper traditionnel au centre communautaire.»

Pour l’occasion, une dizaine de personnes qui ont contribué au développement de Saint-Antoine seront honorées.

«On va avoir différentes activités à l’automne», laisse entendre le président.

Les organisateurs des célébrations veulent aussi exposer des photos anciennes au Foyer de soins Saint-Antoine en septembre et à la résidence pour personnes âgées Au Bénaise en octobre.

D’ailleurs, le 13 octobre, l’humoriste Euclide McLaughlin sera de passage à Champdoré.

Les célébrations 2023 prendront fin avec la messe de minuit, le 24 décembre, pour célébrer les 100 ans de la première messe dans l’église de Saint-Antoine. Les paroissiens rendront hommage à deux curés qui ont marqué l’histoire de la communauté, soit le père Désiré Allain et le père Camille Vautour.