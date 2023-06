Décès de l’ancien député et ministre Omer Léger

Omer Léger, ancien député provincial progressiste-conservateur et ministre, est décédé vendredi. Selon son avis de décès, il était âgé de 92 ans.

Fils de Gilbert et de Dométhilde Léger, M. Léger est né à Gardiner, au Massachusetts. Il a fait ses études à l’Université Saint-Joseph de Memramcook. Il a débuté sa carrière dans la vie publique en tant que commissaire d’école à Saint-Antoine, de 1962 à 1968, et président de la commission scolaire de 1968 à 1971.

M. Léger a été élu pour la première fois dans la circonscription de Kent lors d’une élection partielle en 1971, pour remplacer l’ancien premier ministre Louis J. Robichaud.

«Il a été le premier progressiste-conservateur à être élu dans le comté traditionnellement libéral de Kent en près de 60 ans», indique son avis de décès.

M. Léger a rejoint le cabinet de l’ancien premier ministre Richard Hatfield en tant que secrétaire provincial jusqu’aux élections de 1974.

Omer Léger laisse dans le deuil son épouse Dolores (Bourque) Léger, épouse de 62 ans, son frère Léon-Guy Léger et sa famille, ses quatre enfants, Louis, Marcel, Anne et Nathalie, ainsi que ses nombreux petits-enfants et arrière-petits-enfants.