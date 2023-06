La SPCA du N.-B. ne veut pas de «hot-dog» durant la saison chaude

Contrairement aux amateurs de BBQ, la SPCA du Nouveau-Brunswick souhaite une saison estivale ou les hot-dogs seront absents du décor.

L’organisme provincial de protection des animaux a profité de la récente vague de chaleur pour lancer sa campagne annuelle visant à sensibiliser la population aux effets néfastes de la chaleur sur les chiens.

La SPCA rappelle aux propriétaires de chiens qu’ils ne devraient jamais laisser leurs animaux sans surveillance dans une voiture garée par une journée chaude et que les blessures aux chiens dans les voitures chaudes en été sont totalement évitables.

En 2022, l’organisme a reçu 218 appels sur sa ligne d’assistance téléphonique disponible 24h/24h au sujet de chiens qui étaient enfermés dans des voitures.

Les chiens sont plus sensibles que l’homme à l’exposition à la chaleur pour plusieurs raisons, explique la Faculté de médecine vétérinaire de l’Université de Montréal.

Le pelage pouvant emmagasiner la chaleur et le fait que les chiens ne peuvent pas libérer de la chaleur en transpirant comme les humains le font rendent l’animal sensible aux températures chaudes.

«Les jours chauds, l’endroit le plus sûr pour votre chien est la maison, où il y a plus d’espace, d’abri et d’eau», a déclaré par voie de communiqué Tony Porter, chef de la protection des animaux à la SPCA du Nouveau-Brunswick.

Le premier signe à apparaître lors d’un coup de chaleur est une augmentation importante de la fréquence respiratoire (halètement). – Gracieuseté SPCA NB

L’organisme invite toute personne apercevant un chien en détresse dans une voiture à appeler sa ligne d’assistance au 1-877-722-1522.

Si le chien montre des signes évidents de détresse, il est plutôt conseillé de communiquer dès que possible avec la police.

Le premier signe à apparaître lors d’un coup de chaleur est une augmentation importante de la fréquence respiratoire (halètement).

Si une telle situation survient, il est conseillé de tout d’abord refroidir l’animal rapidement en lui mettant des serviettes humides sur le corps et devant un ventilateur/air climatisé.

Il faut également permettre au chien de boire de petites quantités d’eau fraîche et le transporter à l’hôpital vétérinaire pour la suite des traitements s’il montre encore des signes de détresse.

Les spécialistes en soins animaliers s’entendent sur le fait qu’un chien laissé à l’intérieur d’une voiture lors de températures extérieures de 20°C ou plus peut mourir en moins de 30 minutes, alors que la température dans l’habitacle peut atteindre 70°C.