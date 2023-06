Eau et égouts: des investissements dans trois communautés du Nord

IJL – Réseau.Presse – Acadie Nouvelle

Les municipalités de Vallée-des-Rivières, de Baie-des-Hérons et de Haut-Madawaska ont reçu des investissements totalisant près de 4 millions $ de la part des gouvernements provincial et fédéral pour des projets en infrastructure touchant à l’eau et les égouts.

Le gouvernement provincial investira, au total, 1 442 552$ dans ces trois projets, tandis que le gouvernement fédéral fournira 2 427 259$. Les municipalités investiront une somme globale de 458 277$.

À Vallée-des-Rivières, l’investissement des trois paliers de gouvernement, qui s’élève à près de 848 000$, servira à apporter des améliorations supplémentaires au réseau d’eau du nouveau développement de la rue Honoré-Roy, dans le quartier de Saint-Léonard.

Cela permettra d’améliorer la qualité et la pression de l’eau dans le secteur et de remplacer un tronçon d’égouts afin de permettre une meilleure gestion des eaux usées et pluviales.

«Ce projet aura pour but d’offrir de nouveaux logements pour nos citoyens d’ici et d’ailleurs. Nous savons tous que le défi d’avoir suffisamment de logements dans les municipalités afin d’accueillir de nouveaux arrivants est une réalité à laquelle nous devrons faire face», a mentionné la mairesse de Vallée-des-Rivières, Lise Roussel.

Dans le cas de Baie-des-Hérons, un investissement de près de 2,7 millions $ permettra d’augmenter la capacité de gestion des eaux usées et pluviales, dans le secteur de Dalhousie. Le projet comprend la séparation des égouts pluviaux et sanitaires, ainsi que le remplacement des bouches d’incendie et des conduites d’eau potable sur un tronçon de la rue Adelaide, de Renfrew vers le secteur est.

«Ça fait six ans que l’on frappe à des portes municipales, fédérales et provinciales pour avoir des fonds pour réparer cette section du chemin. Ça nous fait chaud au cœur que l’on ait finalement des travaux dans cette section de la municipalité», s’est réjoui le maire de Baie-des-Hérons, Normand Pelletier.

«C’était très inquiétant pour nous, car souvent, nous avons eu des incendies et notre caserne de pompiers devait aller sur une autre rue pour aller chercher de l’eau, dans cette section de la municipalité», a-t-il ajouté.

Dans le cas de la ville de Haut-Madawaska, l’investissement des trois paliers de gouvernement se chiffre à plus de 782 000$. L’argent servira à la remise en état du réservoir d’eau et rénovation de puits dans le quartier de Baker-Brook, augmentant ainsi l’approvisionnement en eau potable dans cette partie de la municipalité.

«On a des infrastructures qui vieillissent et qui doivent être remplacées (…) Dans le cas des infrastructures (à Baker-Brook) on ne les voit pas et ce que l’on ne voit pas, on a tendance à l’oublier. Les infrastructures souterraines sont celles que l’on a tendance à négliger bien souvent et on réagit surtout lorsque quelque chose arrive», a indiqué le maire adjoint de la ville de Haut-Madawaska, Michel Morin.

«Tout a été construit dans les mêmes années. C’est comme une vieille voiture, si on n’ajoute pas de nouvelles pièces une fois de temps en temps il ne faut pas s’attendre que l’on pourra l’utiliser bien longtemps», a poursuivi M. Morin.