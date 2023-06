Grand-Bouctouche aura une nouvelle caserne de pompiers de 3 millions $

Grand-Bouctouche a procédé à une grande annonce lundi après-midi, soit un investissement gouvernemental de 890 000$ pour une nouvelle caserne de pompiers dont le coût total est évalué à environ trois millions.

Le ministre des Affaires intergouvernementales, de l’Infrastructure et des Collectivités, Dominic LeBlanc était présent au nom du gouvernement fédéral, afin d’annoncer cet investissement.

Le député fédéral de Beauséjour a fait savoir que l’investissement fédéral était financé par le Fonds pour le développement des collectivités du Canada, reconnu communément comme étant la taxe sur l’essence.

«On n’aurait pas pu être ici sans le partenariat et le travail de Daniel Allain», a spécifié le ministre LeBlanc.

Le ministre Daniel Allain a expliqué que la gestion du programme fédéral de développement des collectivités était faite par la province. «C’est un partenariat avec la province et le fédéral.»

Il y a d’autres sources de financement possibles de la part du gouvernement provincial, a informé le ministre Allain.

«Les pompiers bénévoles de Bouctouche existent depuis, imaginez-vous, 1946. La caserne de pompiers où nous sommes aujourd’hui existe depuis 1975», a mentionné le ministre Dominic LeBlanc.

La nouvelle caserne de pompiers devrait être prête en septembre 2024. – Acadie Nouvelle: Mario Tardif

Il a indiqué que ce projet était l’exemple d’une collaboration importante de la ville du Grand-Bouctouche.

«Si on est ici, c’est parce que le conseil municipal, le maire Saulnier, les gens de la région, le député provincial, tout le monde a travaillé ensemble afin d’en faire un projet régional.»

«La contribution du gouvernement fédéral avec la province est une partie importante d’un coût assez impressionnant», a fait remarquer Dominic LeBlanc, en félicitant la Ville de Grand-Bouctouche pour son investissement important dans le projet.

Selon le maire Aldéo Saulnier, la municipalité investira environ 1,5 million $ dans la nouvelle caserne.

«On a 4000 pompiers bénévoles à travers la province. On ne leur dit pas assez souvent, mais je vais vous dire merci», a déclaré le ministre des Gouvernements locaux et de la Réforme de la gouvernance locale, Daniel Allain.

«J’espère que cette nouvelle caserne de pompiers sera pour vous une source de fierté. Une fois de plus, je vous remercie pour tout le travail que vous accomplissez afin d’assurer la sécurité de notre communauté», a ajouté Daniel Allain.

«Lorsqu’on est arrivé ici, c’était tout beau. C’est encore beau mais ce n’est pas adéquat comme ça devrait être», a raconté le maire de Grand-Bouctouche, Aldéo Saulnier.

Il a remercié les pompiers pour leur patience et a parlé d’un rêve d’environ trois millions $ qui sera réalisé. «Je n’ai pas fini de quêter», a-t-il dit à la blague aux politiciens présents.

«Les pompiers auront une bâtisse plus adéquate que ce que nous avons aujourd’hui et qui ne passe pas les normes. On était dû pour avoir une nouvelle caserne de pompiers», a expliqué le maire.

La nouvelle caserne sera dotée de quatre baies supplémentaires. «Tout sera sur un même plancher, il n’y aura pas deux étages», a affirmé le maire.

La construction de la nouvelle infrastructure prendra place sur le site même de la caserne actuelle, du côté nord.

La première pelletée de terre des travaux est prévue pour le mois de septembre. Le maire croit que la construction prendra 12 mois. En principe, la nouvelle caserne sera prête en septembre 2024.