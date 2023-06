Higgs annonce qu’il procédera à un remaniement ministériel mardi

Il y aura un remaniement ministériel mardi, d’après le bureau du premier ministre.

Blaine Higgs a confirmé l’information au Telegraph-Journal.

Le bureau du premier ministre a confirmé la nouvelle par courriel mardi. L’Acadie Nouvelle a demandé une entrevue avec M. Higgs.

Blaine Higgs se trouve dans la tourmente. Deux ministres, Dorothy Shephard et Trevor Holder, ont récemment claqué la porte de son cabinet en critiquant son style de gestion.

Au moins deux postes de ministres sont donc à pourvoir.

Blaine Higgs a dit il y a deux semaines que Tammy Scott-Wallace est ministre du Développement social par intérim. Ce poste pourrait être confirmé mardi. Elle occupe aussi les fonctions de ministre du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture.

Trevor Holder était ministre de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail.

Quatre autres ministres – Arlene Dunn, Daniel Allain, Jeff Carr et Jill Green – font partie du groupe de huit députés qui ont manifesté leur désaccord avec un «manque de processus et de transparence» de leur gouvernement en lien avec la révision de la politique 713.

Daniel Allain, ministre des Gouvernements locaux et de la Réforme de la gouvernance locale, et Jeff Carr, ministre des Transports et de l’Infrastructure, ont également voté contre leur gouvernement sur une motion du Parti libéral portant sur la politique 713, il y a deux semaines.

Jill Green, ministre de Service NB et du Logement, et Arlene Dunn, ministre des Affaires autochtones, étaient absentes pendant le vote.

En parallèle, plusieurs membres du parti ont amorcé un processus qui pourrait mener à une révision de la chefferie du Parti progressiste-conservateur.

Quatre anciens présidents du parti ont également signé une lettre demandant à Blaine Higgs de démissionner.

Blaine Higgs a affirmé en fin de semaine qu’il n’a pas l’intention de démissionner, d’après CBC et Radio-Canada.