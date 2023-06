Nord-Ouest: des hockeyeurs ont motivé de jeunes garçons à lire

IJL – Réseau.Presse – Acadie Nouvelle

Les initiatives Blizzlecture et Raplecture ont engendré des résultats positifs chez les jeunes du Nord-Ouest en une courte période. C’est ce qui est ressorti d’une analyse faite par la psychologue, professeure et chercheuse, Annie Roy-Charland, plus tôt cette année.

Ces deux initiatives font partie du programme de littératie communautaire du District scolaire francophone du Nord-Ouest réalisé en partenariat avec les équipes de hockey du Blizzard d’Edmundston et des Rapides de Grand-Sault. Il vise principalement à encourager de jeunes garçons de la 3e à la 5e année des écoles du Nord-Ouest à lire davantage pour le plaisir.

Mme Roy-Charland, qui s’intéresse au domaine de la lecture depuis une vingtaine d’années, s’est donc donné comme objectif d’évaluer la pertinence de ces initiatives, surtout en ce qui a trait à la motivation des enfants envers la lecture

C’est en janvier (avant le début du programme) et en mai (à la fin du programme) qu’elle a évalué le programme auprès d’un groupe de 68 élèves. Elle a aussi évalué un groupe contrôle d’une cinquantaine de jeunes qui n’ont pas participé à l’initiative afin de faire une comparaison.

«En recherche scientifique, c’est une courte période, alors on s’attend à quelques effets, mais pas beaucoup d’effets (…) À ma grande surprise, on a fait beaucoup plus que semer la graine avec ce programme-là.»

Selon les résultats de l’étude, l’amotivation (absence de motivation) ou l’évitement de la lecture a grandement diminué chez les jeunes ayant participé au programme. La motivation externe – le fait de lire pour avoir une récompense ou éviter une punition par exemple – a également diminué.

En contrepartie, les jeunes semblent avoir développé une plus grande estime d’eux mêmes.

«Des effets de cette taille, sur une si petite période de temps, je pense que je n’ai jamais vu ça (…) On a des gains importants de Raplecture et Blizzlecture sur la motivation de nos jeunes.»

Annie Roy-Charland a été particulièrement interpellée par le fait que Blizzlecture et Raplecture tentent de rejoindre les jeunes garçons afin de les inciter à lire davantage.

«Ce que l’on sait de la littérature scientifique c’est que les jeunes qui sont en difficulté de lecture sont moins motivés, ce qui fait en sorte qu’ils restent en difficulté. Ce que l’on sait aussi est qu’il y a davantage de jeunes garçons qui sont en difficulté de lecture.»

La professeur en psychologie a également vanté le fait que cette initiative s’est basée sur les connaissances les plus à jour dans la littérature scientifique. On retrouve donc la motivation, qui est au centre du programme, mais il utilise aussi des modèles masculins avec lesquels les garçons peuvent s’identifier.

«Ce que l’on remarque chez les jeunes garçons, c’est qu’ils ont beaucoup moins de modèles masculins lecteurs. Quand on pense à nos écoles élémentaires, je ne vous apprendrai rien en disant que la majorité des enseignantes, ce sont des femmes. Avec Blizzlecture, non seulement ils ont des modèles masculins, mais ce sont des modèles (joueurs de hockey) que l’on idolise déjà.»

À la lumière de tous ces résultats, il est donc important, selon elle, de poursuivre l’initiative.

Selon le directeur général du DSFNO, Luc Caron, le programme a d’ailleurs suscité un intérêt à l’extérieur de la région, notamment dans la région de Rimouski où l’on a adapté la formule de Blizzlecture pour l’appliquer avec l’organisation de l’Océanic.

Fonctionnement du Blizzlecture et du Raplecture

Les élèves participant au programme de littératie communautaire doivent s’engager à lire 75 minutes par semaine à la maison, avec l’appui de leurs parents. Pour les encourager à remplir leur contrat, le DSFNO achète et met à leur disposition une variété de livres correspondants aux intérêts des garçons de leur âge.

Chaque saison, le district crée aussi des cartes de hockey à l’effigie des joueurs du Blizzard et des Rapides, à collectionner au fil des semaines. Chaque carte contient un message, un truc ou un conseil en lien avec la lecture, de la part du hockeyeur qui y est en vedette.

Les joueurs et les entraîneurs participent également à la création de capsules vidéos pour encourager leurs jeunes lecteurs respectifs. Celles-ci seront diffusées dans les médias sociaux du DSFNO, du Blizzard et des Rapides.