Saisie de drogues, de cigarettes et d’armes

Une femme de 40 ans et un homme de 25 ans ont été arrêtés après une saisie d’armes à feu, de drogues et de cigarettes de contrebande à Newcastle Creek, près de Minto, dans le sud de la province.

Le mercredi 21 juin, vers 10h15, des agents de la GRC ont exécuté un mandat de perquisition dans une résidence sur le chemin Wasson, à Newcastle Creek, dans le cadre d’une enquête sur un homicide.

Lors de la perquisition, les policiers affirment avoir saisi quatre armes à feu sans restriction et quatre armes à feu prohibées, qui étaient toutes entreposées de façon négligente.

Ils auraient aussi saisi 45 000 cigarettes de contrebande, des objets associés au trafic de drogue, des comprimés qui serait de la méthamphétamine, du shady 8 (un opioïde) et de l’hydromorphone ainsi que d’autres comprimés non identifiés, de la cocaïne, du crack cocaïne et de la méthamphétamine en cristaux.

Une femme de 40 ans et un homme de 25 ans ont été arrêtés sur les lieux. Les deux ont été mis en détention en lien avec d’autres affaires.