Tensions au sein du gouvernement Higgs: une situation déplorable selon le ministre Réjean Savoie

Le député de Baie-de-Miramichi-Néguac et ministre responsable de la Société de développement régional, Réjean Savoie a qualifié de «déplorable» la situation qui afflige actuellement le gouvernement de Blaine Higgs.

Le chef du gouvernement provincial et du Parti conservateur a essuyé plusieurs critiques au sujet de son leadership récemment. Deux de ses ministres, Dorothy Shephard et Trevor Holder, ont claqué la porte de son cabinet en critiquant sa façon de gouverner.

C’est sans compter le départ d’un autre de ses ministres, soit Dominic Cardy, en octobre dernier, et les autres ministres et députés du parti – Daniel Allain, Arlene Dunn, Jeff Carr et Jill Green notamment – qui ont remis en question la décision de leur chef de réviser la politique 713 dans les écoles du Nouveau-Brunswick.

Plusieurs membres du parti ont aussi amorcé un processus qui pourrait mener à une révision à la chefferie chez les progressistes-conservateurs.

De l’autre côté du spectre, M. Savoie a été l’un de ceux qui ont évité de critiquer Blaine Higgs, choisissant même de le défendre dernièrement.

Même s’il a été moins éloquent que lorsqu’il a été interrogé à ce sujet par Radio-Canada la semaine dernière – il a indiqué que Blaine Higgs était encore l’homme de la situation en se basant, entre autres, sur le bilan économique de la province – il s’est défendu en disant essentiellement qu’il a été élu comme représentant de sa circonscription et qu’il allait continuer de représenter les gens de sa région malgré tout.

«J’ai été nommé au cabinet et j’ai été élu pour servir la population et la province. Pour moi, ça continue. C’est ça mon mandat.»

Il est aussi d’avis que ce genre de conflit aurait dû être réglé à l’interne au lieu de se retrouver sur la place publique comme ce fut le cas depuis quelques semaines.

«Notre linge sale, on lave ça en famille. C’est pour n’importe qui et n’importe quoi (…) Quand on sort ça de chez nous, ça peut être interprété de toutes les façons qu’on veut.»

Quant au remaniement ministériel qui aura lieu mardi, Réjean Savoie s’en remet à la décision de son premier ministre.

«C’est dans le secret des dieux, alors on verra demain ce qui va nous être annoncé.»