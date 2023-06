Daniel Allain évincé du cabinet

Le premier ministre Blaine Higgs a remplacé mardi matin plusieurs ministres qui ont manifesté leur mécontentement face à son style de gestion dans la foulée de la révision de la politique 713 sur l’identité de genre.

Richard Ames, député de Carleton-York, devient ministre du Transport et de l’Infrastructure, remplaçant Jeff Carr, l’un des huit députés ayant manifesté leur désaccord.

Glen Savoie, ministre de la Francophonie, devient ministre des Gouvernements locaux, le poste de Daniel Allain, un membre du groupe des huit, qui est expulsé du cabinet.

Arlene Dunn hérite du ministère de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail, et demeure ministre des Affaires autochtones et ministre responsable de l’Immigration.

Mary Wilson, députée d’Oromocto-Lincoln-Fredericton, redevient ministre responsable de Service NB. C’était une fonction de Jill Green, une autre ministre du groupe des Huit.

Mary Wilson est aussi ministre des Affaires militaires.

Jill Green conserve toutefois son poste de ministre responsable du Logement, et hérite aussi du ministère du Développement social, le poste de l’ex-ministre Dorothy Shephard.

Greg Turner devient ministre responsable d’Opportunités NB et du développement économique et des petites entreprises.

Sherry Wilson, députée de Moncton-Sud-Est, devient ministre responsable de l’Égalité des femmes. Elle est aussi désormais ministre des Addictions et de la Santé mentale, une nouvelle fonction ministérielle.

Kathy Bockus, députée de Sainte-Croix, se voit confier le poste de ministre responsable des Aînés, ce qui est aussi un nouveau poste.