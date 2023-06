La Première Nation Pabineau se souvient

La Première Nation Pabineau a procédé au dévoilement lundi d’un monument qui rend hommage aux femmes et filles autochtones disparues et assassinées à travers le pays.

Une centaine de personnes ont pris part à une cérémonie sur le territoire de la nation Mi’kmaq qui se trouve tout juste au sud de Bathurst.

Le mouvement canadien Femmes et filles autochtones disparues et assassinées découle de l’Enquête nationale du même nom entamée en 2016 qui visait à faire la lumière sur les taux disproportionnés de violence envers les femmes et les filles autochtones et à enrayer ce phénomène.

Le monument, qui a été érigé aux abords des installations du conseil de bande, est l’œuvre de l’artiste Felicia Grant, de la Première nation de Pabineau.

«Il est bon de se rappeler de tous ces gens que nous avons perdus, tout en évitant ce genre de drame à l’avenir», a indiqué Terry Richardson, le chef de la Première Nation de Pabineau.

Sans vouloir minimiser le phénomène, le leader autochtone a raconté que peu de drames violents sont survenus sur son territoire au cours des dernières années.

«Nous misons ici sur l’éducation en sensibilisant nos jeunes sur cette situation et en offrant de l’aide si cela devient nécessaire», a souligné le chef.

«C’est un triste portrait que nous constatons partout au pays, pas seulement chez les femmes autochtones au Canada.»

Collette Martin, une survivante de violence conjugale victime d’une sordide tentative de meurtre par son conjoint il y a quelques années, a livré un vibrant témoignage de plusieurs minutes devant la foule rassemblée face au nouveau monument.

«Je garde toujours le souvenir de l’odeur de mon sang qui coulait sur mon corps», a raconté avec émotion l’invitée de la cérémonie, tout en ajoutant que le Nouveau-Brunswick affichait un triste bilan en matière de violence conjugale parmi les provinces de l’Atlantique.

Son discours a été suivi par un chant impliquant une vingtaine de femmes, dont la mairesse de Bathurst, Kim Chamberlain, qui n’a pas hésité à se munir d’un tambour et à entamer la pièce traditionnelle intitulée Strong Women Song.

Une vingtaine de femmes ont entamé un chant traditionnel lors du dévoilement à Pabineau d’un monument en hommage aux femmes et filles autochtones disparues et assassinées. – Acadie Nouvelle: Sébastien Lachance

«Toutes les régions et toutes les provinces au pays devraient avoir une telle reconnaissance et dire qu’assez c’est assez», a confié la mairesse.

Le député René Legacy a qualifié le moment de «sombre».

«Mais il y a toujours à Pabineau un désir profond de vouloir faire mieux les choses», a affirmé l’élu libéral de la circonscription de Bathurst-Ouest-Beresford.