Le nouveau festival Escapade Cap-Acadie voit le jour à la plage Aboiteau

La Chambre de commerce Cap-Acadie a annoncé mardi la création d’un nouveau festival. Escapade Cap-Acadie aura lieu du 14 au 16 septembre à la plage Aboiteau.

«J’encourage fortement les gens de tous les coins de l’Atlantique et du Québec à venir nous visiter pour notre première édition de l’Escapade Cap-Acadie», a déclaré le trésorier de la Chambre de commerce Cap-Acadie et conseiller municipal, Louis Léger.

L’événement s’adresse aux passionnés et amateurs de vins, de bières artisanales, de spiritueux et de gastronomie. Toutes les activités se dérouleront à la plage Aboiteau.

«On va faire voyager vos papilles gustatives», a mentionné le président-directeur général de la Chambre de commerce Cap-Acadie, Anthony Azard.

«En tant que sommelière invitée et porte-parole de l’événement, c’est un véritable honneur de partager ma passion au côté de mon ami et chef renommé, Olivier Godbout. Sa créativité culinaire et son expertise exceptionnelle sont largement reconnues dans l’industrie», a fait savoir Sonia Jalbert.

Le chef Olivier Godbout compte plus de 24 ans d’expérience dans le domaine de la cuisine. Sa participation à l’émission télévisée Les Chefs ainsi que ses chroniques à Salut Bonjour Weekend ont fait de lui une personnalité appréciée du public.

«Ça fait longtemps qu’on mijote l’idée de réunir autant de professionnels et passionnés de la gastronomie dans une même fin de semaine, alors j’ai très hâte de vous retrouver en septembre», a ajouté la porte-parole de l’événement.

Des ateliers de découverte des vins, bières et dégustations seront au programme.

«On va avoir des présentations sur différents aspects du métier de sommelier mais également de la production de la bière artisanale, des histoires d’entrepreneurs également», a exposé Anthony Azard.

Des dégustations désignées sous le nom de «La grande escapade» sont à l’horaire du 15 et 16 septembre.

«On va rejoindre entre 12 et 15 producteurs artisanaux d’alcool des provinces atlantiques pour une séance de dégustation», a informé le PDG de la Chambre de commerce.

La sommelière Sonia Jalbert et le chef renommé, Olivier Godbout, concocteront différentes bouchées avec un accord vin. Ils seront sur la terrasse extérieure de la plage Aboiteau durant les grandes dégustations de vendredi soir et samedi.

Les fruits de mer seront à l’avant-plan.

«C’est sûr qu’on va favoriser les produits du terroir, parce que les producteurs locaux sont vraiment mis de l’avant», a ajouté Sonia Jalbert.

«Bien entendu, comme la musique a une importance capitale quant à l’organisation d’événements, pour ce tout premier festival on va mettre de l’avant des talents locaux», a raconté Anthony Azard,

En fait, le clou des festivités aura lieu au cours de la soirée du samedi 16 septembre avec la tenue d’un jardin bavarois. Les groupes musicaux Beauxmont, Big Bad Party Band et Réveil prendront part au spectacle extérieur.