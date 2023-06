Renvoi de Daniel Allain: entre déception et résignation

La Société de l’Acadie du Nouveau-Brunswick et de nombreux citoyens rencontrés par le journal à Dieppe ont dit être déçus, mais peu surpris, par la décision de Blaine Higgs d’exclure Daniel Allain de son cabinet.

Mardi, Daniel Allain, député de Moncton-Est, a été évincé du cabinet de Blaine Higgs.

D’après le premier ministre, le renvoi de M. Allain s’explique par son appui en faveur d’une motion du Parti libéral exigeant des consultations sur la révision de la politique 713.

Alexandre Cédric Doucet, président de la Société de l’Acadie du Nouveau-Brunswick, s’inquiète du message qu’envoie, encore une fois, le premier ministre aux francophones de la province.

«Déjà que le poids politique des Acadiens à l’intérieur du gouvernement était très faible, c’est certain qu’on voit d’un très mauvais œil l’éjection de Daniel Allain du cabinet. C’est encore une fois un mauvais message envoyé à la communauté acadienne et francophone. On perd encore du pouvoir», soupire-t-il.

Peu surpris de la décision, M. Doucet est d’avis que la communauté acadienne devra travailler encore plus fort pour faire entendre sa voix à Fredericton.

Déçus, mais pas surpris

Invité à dire s’il était déçu que Blaine Higgs ait retiré le portefeuille ministériel de Daniel Allain, un citoyen rencontré à Dieppe a rétorqué que c’était le premier ministre le problème.

«Blaine Higgs, c’est lui le problème! Ce sont des politiciens, même si on dit quelque chose, ça vaut rien. Mets-moi pas la rage dans le corps aujourd’hui», a-t-il pesté.

Angela LeBlanc partage sa résignation.

«Qu’est-ce qu’on peut faire ou dire? Rien. C’est dommage, c’était l’un des seuls élus francophones autour de la table des ministres. Ça m’inquiète un peu, c’était intéressant d’avoir un Acadien là, c’est important pour défendre le droit des francophones», se désole-t-elle.

Léonard, un autre citoyen attrapé au vol près de la mairie de Dieppe, déplore lui aussi l’intransigeance du premier ministre.

«Higgs, c’en est un que c’est sa way ou la highway comme ils disent. Si quelqu’un est contre la manière qu’il veut faire les affaires, il va s’en débarrasser. Presque tout le monde est comme ça. S’il fait assez de mess, ils vont le changer de place et quelqu’un d’autre pourra le faire à sa place. Ça ne changera pas grand-chose, a-t-il dit.

«On a vraiment aimé Daniel Allain. Quand on voulait lui poser des questions, il répondait tout de suite. Ça ne va pas aider les francophones. C’est de valeur, mais on ne peut pas changer ça», a pour sa part lancé un homme qui n’a pas souhaité partager son nom.