Saisie de drogues et d’une arme à Fredericton

Des policiers de Fredericton ont procédé à l’arrestation d’un homme de 48 ans et d’une femme de 36 ans à la suite d’une saisie de drogues.

Le coup de filet réalisé le 16 juin a fait suite à l’interception d’un véhicule dans le quartier nord de Fredericton dans lequel prenaient place les deux individus.

Lors de l’arrestation, les agents auraient trouvé et saisi une quantité de méthamphétamine et de cocaïne, des accessoires de drogue, 1530$ en argent canadien et une arme prohibée dans le véhicule.

Ils ont tous deux été arrêtés pour possession de drogue en vue d’en faire le trafic, possession de produits de la criminalité et possession d’une arme prohibée.

Les deux accusés ont été remis en liberté en attendant leur prochaine comparution, le 25 août.