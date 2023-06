Un objet archéologique autochtone de plus de 400 ans découvert sur la plage de Val-Comeau

Tout récemment, une femme de la Péninsule acadienne aurait fait une trouvaille inusitée sur la plage de Val-Comeau: un os effilé, perforé et qui présente trois dentelures taillées.

La semaine dernière, la sœur de l’inventrice (celle qui a fait la découverte) communiquait à l’Acadie Nouvelle une photo de l’os qui aurait été trouvé par hasard. Une proposition d’entrevue a été formulée, puis, rien. Aucune réponse.

Mystère, mystère!

Il restait cependant la photo. Nous avons donc décidé d’enquêter, car comme dirait l’autre, il y a un os.

Parce que l’objet semble fort ancien, l’Acadie Nouvelle a communiqué avec Patrick Degrâce, un archéologue originaire de la Péninsule acadienne, aujourd’hui établi au Québec.

À partir de la photo qui lui a été fournie, M. Degrâce a tiré des conclusions qu’il a bien voulu partager avec le journal.

Selon lui, il s’agirait d’une tête de harpon «à barbelures unilatérales». Celle-ci aurait pu faire partie d’une foëne, un gros harpon autrefois utilisé pour la pêche.

Les barbelures (les petites pointes) aidaient à maintenir l’instrument dans la proie.

M. Degrâce a aussi expliqué qu’en atteignant l’animal, la tête de harpon pouvait se détacher de la hampe (perche) au bout de laquelle elle était fixée.

«Le trou, à la base, permettait à la tête du harpon de se détacher au moment d’atteindre sa cible, restant reliée à la hampe par une ligne. Un harpon pouvait donc être utilisé pour la pêche, la chasse aux oiseaux, etc.»

Jusqu’à 2000 ans

Plusieurs auront naturellement la même question en tête: quel âge cet objet peut-il avoir?

L’archéologue admet que sans analyse chimique, il serait difficile de le dater avec exactitude. Il estime que cet outil, vraisemblablement autochtone, serait vieux d’au moins quatre siècles.

«C’est bien un harpon datant, à première vue, entre 400 et 2000 ans. Il aurait été utilisé par les Mi’kmaq ou leurs ancêtres. […] Des études plus poussées pourraient être faites. Une datation au radiocarbone (carbone 14) serait possible. Nous savons toutefois que les harpons en os ont été utilisés lors de la période archaïque maritime et le plus vieux, trouvé au Nouveau-Brunswick, date de 5000 ans.»

Cela dit, les harpons qui remontent à la préhistoire sont rares parce qu’ils résistent mal à l’épreuve du temps, a laissé entendre M. Degrâce.

«Comme le sol est souvent acide dans la province, c’est rare d’en trouver d’aussi vieux. En général, ils datent de moins de 2000 ans, de la période dite «du sylvicole». Ceux-là sont du même type que celui de Val-Comeau.»

L’archéologue rapporte en outre que l’explorateur et géographe français du 17e siècle, Nicolas Denys, qui est lié à l’histoire de Miscou, a laissé «une très bonne description de la manière dont il (le harpon) est utilisé par les Mi’kmaq».

Propriété provinciale

D’après la Loi sur la conservation du patrimoine, la tête de harpon de Val-Comeau qualifierait au titre d’«objet archéologique».

Leigh Watson, gestionnaire de communications au ministère de Tourisme, Patrimoine et Culture, a expliqué dans un courriel au journal, mardi, que les objets archéologiques, quel que soit l’endroit où ils sont découverts, doivent être signalés et remis à la province.

C’est également le cas, a-t-il précisé, «des objets archéologiques qui ont été découverts accidentellement dans un secteur où il n’y a pas de site archéologique connu, y compris une plage».

Les pièces de ce genre, une fois recueillies, sont ajoutées aux collections provinciales, ce qui permet leur conservation, a indiqué le porte-parole du ministère responsable des questions archéologiques au Nouveau-Brunswick.