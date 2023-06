Un ours s’invite dans votre cour arrière? Voici quoi faire

Les ours sont des créatures fascinantes. Mais si on peut les apprécier et les admirer dans les jardins zoologiques, c’est un peu différent quand ils se présentent dans votre cour arrière à la recherche de nourriture.

On a vu apparaître depuis plusieurs semaines des photos et des vidéos sur les réseaux sociaux de ces bêtes poilues qui s’aventurent jusque dans les zones résidentielles.

Les poubelles, les graines pour les oiseaux, l’odeur du barbecue, les potagers ou les arbres à fruit sont irrésistibles pour quelques-uns des 17 000 ours qu’on retrouve au Nouveau-Brunswick.

«Il y a eu une légère augmentation de l’estimation de la population dans la dernière décennie, mais elle est actuellement stable», mentionne Lindsay Gauvin, .

biologiste régionale district de Saint-Quentin, Campbellton, Bathurst et Tracadie pour le ministère des Ressources naturelles.

En 2021, 1355 ours noirs ont été abattus par les chasseurs. Un total de 9320 permis de chasse à l’ours noir ont été vendus en 2021.

Selon la biologiste, il n’y a pas plus d’ours dans les zones résidentielles cette année que par le passé.

«J’ai l’impression que c’est parce que les gens les remarquent plus. Je ne pense pas qu’il y a une plus grosse population d’ours dans la province. Aujourd’hui, avec les cellulaires, c’est plus facile de prendre des photos et des vidéos», explique-t-elle.

Les gens partagent tout ça sur les réseaux sociaux et on a l’impression qu’il y en a partout.

Au printemps et au début de l’été, il n’y a pas beaucoup de nourriture pour les ours dans les forêts. Ils vont donc être attirés par nos poubelles, mais aussi par les mangeoires d’oiseaux.

« Il y a aussi des gens qui laissent la nourriture pour les chats dehors. S’il y a des ours qui se promènent dans votre voisinage, c’est recommandé d’enlever toutes ces sources de nourriture», indique Lindsay Gauvin.

L’odeur du barbecue peut aussi être irrésistible pour un ours qui a le ventre vide.

«Les gens devraient s’assurer de bien les nettoyer après l’usage et s’assurer qu’il n’y a pas de restants de table visibles. On doit aussi bien nettoyer l’endroit où on a préparé la nourriture afin d’enlever le plus d’odeurs possible», prévient la biologiste.

À ce temps-ci de l’année, ce sont souvent des jeunes ours qu’on peut voir rôder autour des résidences.

C’est la période de reproduction et les mères sont en train d’éloigner leurs bébés de l’année d’avant. Ces jeunes ont peu d’expérience à se nourrir par eux-mêmes. Ils vont donc aller vers la nourriture plus facile à trouver.

La bonne nouvelle, c’est que les ours ne sont habituellement pas agressifs envers les humains.

«S’ils se mettent debout sur leurs pattes arrières, c’est qu’ils veulent paraître agressifs. Mais c’est plus de la curiosité Ils se demandent qui on est. Mais je ne vous dirais pas d’essayer d’aller en flatter un», lance-t-elle en rigolant.