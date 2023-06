1,2 millions $ pour la planification du nouveau centre aquatique de Fredericton

Trois ordres de gouvernement ont annoncé un investissement conjoint de plus de 1,2 million $ pour la phase de planification et de conception préliminaires d’un nouveau centre aquatique régional à Fredericton.

Selon le gouvernement provincial, l’investissement permettra à la Commission de services régionaux de la capitale de préparer un plan préliminaire de conception et d’ingénierie pour la construction éventuelle du nouveau centre aquatique.

Ce projet consiste à agrandir le Centre Grant-Harvey pour y ajouter une nouvelle installation qui remplacera la piscine Sir Max Aitken du campus de l’Université du Nouveau-Brunswick à Fredericton.

Le gouvernement provincial investit 423 405$ dans le projet, le gouvernement fédéral fournit 508 137$, et la contribution de la commission s’élève à 338 800 $.

La conception schématique, l’avant-projet et les documents de construction du projet permettront de déterminer la méthode la plus efficace pour intégrer un centre aquatique récréatif qui répond aux besoins en matière de santé et de mieux-être de la région.