Avertissement de fortes averses sur une partie du sud de la province

Environnement Canada a émis tôt mercredi matin un avertissement d’averses fortes une partie du sud de la province.

L’agence fédérale prévoit mercredi des quantités de pluie totalisant 30 à 50 mm, et possiblement davantage, sur les régions de Grand Manan, le littoral du comté de Charlotte et le Grand Saint-Jean.

«Une masse d’air chaud et très humide demeurera sur la région au cours des prochains jours. De fortes averses passagères et un risque d’orages seront possibles mercredi et jeudi, ce qui pourrait causer des inondations par endroits», affirme Environnement Canada.