La hausse du coût des loyers au N.-B. est parmi les plus élevées au Canada

Après la Nouvelle-Écosse, c’est le Nouveau-Brunswick qui a affiché l’inflation la plus importante dans le secteur du logement locatif au pays entre janvier 2023 et mai 2023.

Statistique Canada a publié mardi ses données mensuelles sur l’indice des prix à la consommation.

On y apprend notamment que le prix du logement locatif a augmenté de 8,7% entre mai 2022 et mai 2023.

Depuis l’abolition du plafonnement sur les loyers en janvier, le prix des logements au Nouveau-Brunswick a bondi de 4,6%. Il n’y a qu’en Nouvelle-Écosse où l’augmentation a été plus importante (5,6%). À l’échelle du pays, l’augmentation moyenne du loyer a été de 2,2% pendant la même période.

Pour l’économiste Pierre-Marcel Desjardins, ces chiffres indiquent clairement que le marché du logement n’arrive pas à composer avec l’augmentation de la population néo-brunswickoise.

«On est un peu victimes de notre succès, analyse M. Desjardins, qui est aussi professeur à l’École des hautes études publiques de l’Université de Moncton. Rappelons-nous que l’an dernier, Moncton est le centre urbain au Canada qui a connu la plus forte augmentation de sa population, donc c’est directement relié. La demande monte de manière importante et l’offre ne réussit pas à suivre le même rythme; c’est ce qu’on appelle une défaillance du marché.»

Une stratégie attendue

La ministre responsable du Logement, Jill Green, a déjà promis de présenter une nouvelle stratégie sur le logement d’ici la fin de la semaine. Reste à voir si l’approche choisie par Fredericton sera suffisante pour s’attaquer à la crise.

Pour la Coalition pour les droits des locataires, les dernières données de Statistique Canada démontrent clairement que le nouveau plan doit impérativement comprendre la réinstauration d’un plafonnement sur les loyers.

«C’est ce que l’on demande depuis trois, mais le gouvernement Higgs est idéologiquement contre ce genre de mesure. Entre 2016 et 2021, la province a perdu près de 9000 unités abordables et depuis ce temps, on en a sans doute perdu des milliers de plus», s’indigne Matthew Hayes, porte-parole de la coalition.

D’après un rapport publié la semaine dernière par le Réseau de logements du Nouveau-Brunswick (RLBN), un organisme à but non lucratif visant à faciliter la construction de logements abordables, la province sera confrontée à un déficit implicite de plus de 10 000 logements d’ici la fin de l’année.Afin de s’attaquer à la crise, le gouvernement Higgs devrait investir près d’un milliard de dollars pour financer la construction de logements abordables.

«Le retour sur l’investissement serait important parce que l’économie n’arrivera pas à croître si on n’attire pas de gens de l’extérieur et nous ne pourrons pas le faire sans pouvoir les loger de manière viable, dit Mylène Vincent, chef de développement au RLNB. Ça fait quatre ou cinq ans que la population de la province augmente, le gouvernement enregistre de bons surplus, c’est le temps de réinvestir.»

Pierre-Marcel Desjardins partage son avis. En plus d’être une question sociale, le manque d’accès à des logements abordables représente un «frein à la croissance économique du Nouveau-Brunswick», dit-il.

L’économiste déplore également l’attitude de laisser-faire qu’a eue le gouvernement de Blaine Higgs en matière de logement depuis le début de la crise.

«On a besoin d’un gouvernement avec une véritable stratégie pour accroître le logement abordable au Nouveau-Brunswick. Il faut que le gouvernement intervienne, c’est aussi simple que ça.»

En plus de construire, il faut aussi réfléchir à des façons de faire en sorte que le logement abordable le demeure, ajoute Mme Vincent.

Parmi les mesures proposées, il y a un programme de rachat de logements locatifs multirésidentiels par des organismes responsables de les gérer et s’assurer que les prix y demeurent abordables, un modèle qui a fait ses preuves à San Francisco et à Montréal, dit Mme Vincent.

La ministre responsable du Logement, Jill Green, n’a pas souhaité dire si elle était d’avis que les locataires néo-brunswickois peuvent encaisser des augmentations de loyer aussi importantes.

Dans un courriel, une porte-parole s’est contenté de dire que Mme Green «vient de rentrer des réunions fédérales/provinciales qui se sont tenues à Ottawa pour discuter des problèmes de logement rencontrés dans l’ensemble du pays» et que ces rencontres ont permis de constater que «toutes les provinces ont indiqué qu’elles étaient confrontées à des défis similaires en matière de logement et ont convenu de travailler ensemble pour maintenir et élargir les possibilités de logement abordable pour les citoyens.»

Le ministère n’a pas voulu dire si la stratégie sera bel et bien publiée avant la fin du mois.