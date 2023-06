Le Jardin botanique accueillera Salebarbes et 1755

IJL – Réseau.Presse – Acadie Nouvelle

Le Jardin botanique du Nouveau-Brunswick, c’est beaucoup plus que des fleurs. Des activités majeures inciteront des milliers des gens à s’y rendre cet été et cet automne.

Le premier événement majeur au jardin aura lieu dans les environs des festivités de la fête nationale de l’Acadie avec la Sortie branchée qui aura lieu du 11 au 14 août, en plus de la célébration du 15 août.

Pour l’occasion, ce sont des formations on ne peut plus acadiennes, soit 1755 et Salebarbes, qui seront de la partie lors des spectacles qui seront présentés les 12, 13 et 14 août.

Le groupe 1755 sera précédé d’Annie Blanchard, le 12 août. Dans le cas de Salebarbes, la coordonnatrice des activités au Jardin botanique, Anne Martin, a indiqué que la demande a été tellement forte pour le groupe composé de Éloi et Jonathan Painchaud, Kevin McIntyre, George Belliveau et Jean-François Breau, qu’une date supplémentaire a dû être ajoutée. Ce seront donc eux qui seront les têtes d’affiche lors des soirées du 13 et 14 août.

Jessie Guerrette, Meagan Ouellette et Ariane Richard assureront la première partie le 13 août, alors qu’Amélie Gautreau fera de même pour le spectacle du 14.

Selon la coordonnatrice de l’événement, il devrait y avoir environ 750 personnes par spectacle, dont 150 places assises.

Comme à son habitude, la Sortie branchée en Acadie offrira aussi une brochette d’activités familiales, dont la ferme Napolie et divers autres ateliers artistiques. Les enfants pourront également rencontrer Fééli Tout.

Anne Martin a même parlé d’une partie de la prochaine programmation de la Sortie branchée, alors que Bruno Pelletier, Kim Richardson et une foule d’autres musiciens seront à Edmundston pour y présenter le spectacle Miserere, le 10 août 2024. Les billets seront en vente à compter du 17 octobre.

À l’automne, ce sera au tour de la Grande grouille qui en sera à une 14e édition. Cette année, les décors tourneront autour du thème des saisons. Selon Anne Martin, les visiteurs verront les saisons changer au fil du parcours qui promet d’être coloré et festif.

«Il va y avoir de la musique et de l’animation chaque mois (…) Chaque mois, il y a des couleurs, des oiseaux, des fleurs. On fait des partenariats avec des artistes-peintres qui vont décorer. On va quand même avoir nos 3000 citrouilles.»

Comme elle a été très populaire auprès des gens l’an dernier, la grande roue sera aussi de retour cette année. La billetterie reviendra aussi à une formule plus familière puisque les gens auront de nouveau le loisir de choisir la journée au cours de laquelle ils voudront assister à l’événement.

En termes d’achalandage, on souhaite évidemment se rendre au nombre magique de 15 000 visiteurs. L’an dernier, une foule record de 14 645 personnes avait pris part à la 13e Grande grouille.

Finalement, la saison du jardin se terminera les 3, 4 et 5 novembre avec la tenue du Jardin emballé. Une soixantaine d’exposants devraient être au rendez-vous.

«La demande est forte. L’an passé j’ai dû refuser beaucoup de monde et ça va être encore plus cette année. Les gens font de bonnes ventes et le décor est féérique», a mentionné Anne Martin.

En nouveauté, le Jardin botanique a aussi ajouté une nouvelle activité à sa liste, soit une résidence d’artistes. Ceux-ci seront sur place, toutes les fins de semaine, à compter du 1er juillet, et ce, jusqu’en août.

«Ils viendront produire des choses devant le monde à notre atelier (…) Ce sera amusant de les voir travailler, car on voit quelque chose comme une sculpture et on se demande comment ils font ça.»

Chaque artiste fera également don de l’une de leurs œuvres produites au jardin qui sera ensuite vendu lors d’un encan organisé lors de la Grande grouille d’automne.

Selon Mme Martin, c’est à la demande d’une artiste, il y a deux ans, que ce projet a germé dans son esprit.

«Il y a une demande. On en a sept cette année, mais ce serait facile d’en avoir le double par année.»