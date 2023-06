Le Palais de justice de Fredericton sera rénové au coût de 62 millions $

Des représentants des gouvernements provincial et fédéral et de l’Université du Nouveau-Brunswick ont annoncé, mercredi, un investissement conjoint de plus de 62 millions $ pour rénover le palais de justice de Fredericton en vue d’accueillir la Faculté de droit de l’université.

Le gouvernement provincial investit 20 722 928$ dans le projet, le gouvernement fédéral fournit 24 870 000$, et la contribution de l’Université du Nouveau-Brunswick s’élève à 16 582 072$.

«Cet investissement permettra de rénover un des édifices historiques les plus emblématiques de la province afin d’y accueillir la Faculté de droit, qui comptera au moins 350 étudiants d’ici cinq ans», a déclaré le premier ministre, Blaine Higgs.

Les fonds serviront à effectuer des rénovations axées sur de nouveaux systèmes de ventilation et de communications, des fonctions d’accessibilité accrues, un éclairage amélioré, de nouveaux détecteurs de présence, un nouvel atrium, et une reconfiguration des espaces qui seront utilisés par le public et l’université.

La durabilité sera un élément central des travaux, assure le gouvernement, et l’édifice recevra la certification LEED, ce qui permettra de réduire les émissions de gaz à effet de serre d’environ 30%.

«La Faculté de droit de l’UNB est l’une des meilleures écoles de droit au Canada, et le fait qu’elle aille s’établir dans le palais de justice de Fredericton est hautement symbolique», a affirmé le ministre fédéral des Affaires intergouvernementales, de l’Infrastructure et des Collectivités, Dominic LeBlanc.

