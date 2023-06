Identité de genre: le district scolaire Nord-Est adoptera sa propre politique

Le Conseil d’éducation du District scolaire francophone Nord-Est créera sa propre politique sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre.

Les membres du Conseil d’éducation du District scolaire francophone Nord-Est se sont prononcés en faveur de l’élaboration d’une politique intitulée Orientation sexuelle et identité de genre, mardi.

Au printemps, le ministre de l’Éducation Bill Hogan a annoncé des changements à la politique 713. La nouvelle révision qui entrera en vigueur le 1er juillet oblige les élèves transgenre ou non binaire de moins de 16 ans à obtenir le consentement parental pour choisir le prénom et les pronoms utilisés à l’école.

Le Conseil d’éducation du District scolaire francophone Nord-Est travaillera à l’élaboration d’une nouvelle politique à compter de l’automne, celle-ci se voudra un renforcement à la politique 713 sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre.

Conformément à la section 8 de la politique 713, un conseil d’éducation de district peut élaborer des politiques et des procédures qui sont conformes à la politique provinciale ou qui sont plus complètes.

«Il est de notre devoir en tant que membres du Conseil d’éducation, de nous assurer du mieux-être de chaque personne apprenante et de garantir à toutes et à tous des milieux d’apprentissage et de travail accueillants, ouverts et sécuritaires qui favorisent les apprentissages et l’épanouissement personnel. Nous sommes d’avis que notre nouvelle politique répondra à ces besoins», souligne la présidente Mme Ghislaine Foulem.

Dans le cadre de la nouvelle politique, le personnel de l’école consultera la personne apprenante transgenre ou non binaire pour déterminer le prénom et les pronoms qu’elle préfère et ils seront utilisés de manière cohérente, selon les modalités demandées par l’enfant ou l’adolescent.

La procédure s’appliquera à toutes les personnes apprenantes transgenre ou non binaire, quel que soit leur âge. Chaque personne pourra participer à des activités scolaires, périscolaires et extrascolaires sûres, accueillantes et conformes à leur identité de genre.

«Cette décision du Conseil a été prise dans le meilleur intérêt des élèves et de notre personnel » a tenu à préciser la présidente.