Un cabinet préélectoral, selon des politologues

Les nouveaux membres du cabinet Higgs se sont vus confier des responsabilités liées à la dépendance, à la santé mentale et aux aînés. Selon des politologues, le premier ministre positionne son cabinet sur des enjeux électoraux.

Le premier ministre a nommé Sherry Wilson ministre responsable des Services de santé mentale et du Traitement des dépendances, et Kathy Bockus est ministre responsable des aînés.

On a peu de détails sur le travail qui leur sera confié. Les dossiers de la santé mentale et du traitement des dépendances appartiennent habituellement au ministère de la Santé, et les soins aux aînés découlent du ministère du Développement social.

Blaine Higgs a affirmé mardi que ces nouveaux postes existent parce que son gouvernement veut mettre l’accent sur ces dossiers.

«Plus tard cette semaine, vous allez voir ce plan sur le logement de la ministre [Jill] Green, c’est très complet et progressiste […]. Et nous avons besoin de cette même attention en matière de santé mentale et de dépendances. […] C’est la même chose pour le dossier des aînés, ça devient un problème de plus en plus», explique le premier ministre.

Jamie Gillies, professeur de communications et de politiques publiques à l’Université Saint Thomas, estime qu’il peut s’agir d’une façon de récompenser les députés qui sont demeurés loyaux à Higgs.

Il estime aussi que le gouvernement tente de calibrer son attention vers des enjeux qui bénéficient d’un soutien général de la population.

«Ça me dit que le gouvernement examine ces dossiers comme thèmes potentiels pour une élection, et que leur donner des ministres sans portefeuille pourrait démontrer que le gouvernement est au courant de ces défis», dit-il.

Pour le politologue Mario Levesque, de l’Université Mount Allison, la création de nouveaux postes au cabinet, même sans portefeuille, démontre que le gouvernement tente de s’orienter sur des enjeux qui importent pour la population.

«C’est plus un calcul électoral qu’autre chose. Ces postes-là peuvent être importants, mais ce sont toujours des petits ministres, ce n’est pas vraiment un ministère entier.»

Il affirme qu’il s’agit d’une tentative de «développer une conscience sociale» alors qu’il reste 15 mois avant la prochaine élection.

Le politologue affirme que si le fait de nommer une ministre responsable des aînés démontrent que le gouvernement se soucie de ce secteur, d’autres actions démontrent le contraire.

«Si Higgs se souciait des aînés, pourquoi il a donné une offre de salaires aux travailleurs des foyers de soins de 6% sur 5 ans? On sait que l’inflation est de 6 à 8% par année. S’ils acceptent ça, dans 5 ans, ça va représenter une coupure de salaire», dit le politologue.

Mario Levesque affirme qu’il faudrait encore que la pression augmente au sein du Parti progressiste-conservateur pour que le premier ministre tente de déclencher une élection.

Il affirme par exemple que la menace d’une révision du leadership pourrait le pousser à déclencher une élection hâtive.

Pour Jamie Gillies, une élection en ce moment serait un «risque énorme» pour le gouvernement.

Mardi, un journaliste a demandé à la nouvelle ministre responsable des Aînés, Kathy Bockus, si elle aura réellement le pouvoir de faire des changements.

«Je l’espère. Nous avons tous l’espoir de pouvoir faire une différence et de faire des changements.»