Vol de cuivre: Bell poursuit un Néo-Brunswickois et ses complices

Bell Canada poursuit sa croisade visant à prévenir le vandalisme de ses réseaux.

Bell a annoncé mercredi avoir récemment engagé des poursuites au Nouveau-Brunswick contre Stuart McCann, accusé de vol de câbles en cuivre.

Les poursuites allèguent que l’individu a volé des fils téléphoniques en cuivre, ce qui a entraîné la coupure des services de téléphonie résidentielle, d’internet et de télévision pendant environ 12 heures pour approximativement 1000 clients de la région de Fredericton.

Signe du sérieux de la démarche, la plus grande entreprise de communications au Canada a indiqué qu’elle poursuit également tous les complices de Stuart McCann, ainsi que tous les individus et ferrailleurs qui ont acheté du cuivre volé en toute connaissance de cause.

«Ayant compté plus de 420 incidents liés à la sécurité depuis janvier 2022 sur le réseau de Bell, dont 75% constituaient des vols de cuivre, nous prenons des mesures supplémentaires pour protéger nos infrastructures essentielles en engageant des poursuites contre les personnes accusées de vandalisme», a affirmé par voie de communiqué Dana Lohnes, directrice, exploitation des services extérieurs, chez Bell Aliant.

«Nos clients méritent un accès à des réseaux de communication fiables pour rester connectés et joindre les services d’urgence. Cet accès leur est toutefois retiré après chaque incident, et ce, jusqu’à ce que les réparations soient terminées», a ajouté la porte-parole de Bell Aliant.

Selon Bell, après l’Ontario (46% des incidents), c’est au Nouveau-Brunswick où il y aurait le plus d’incidents (24%).

Bell demande aux gouvernements provincial et fédéral d’aider les fournisseurs de services de communication à améliorer la résilience des réseaux de télécommunications et de prendre des mesures audacieuses et rapides pour augmenter les amendes et apporter des modifications au Code pénal afin de refléter la nature essentielle de ces importantes infrastructures sur la sécurité au pays.