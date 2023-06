La fête du Canada s’annonce occupée à Dieppe et Moncton

La fête du Canada risque d’être mémorable à Moncton, alors que les organisateurs proposent aux gens un beau retour dans le passé.

Sous le thème Beau Canada!, les célébrations vont se dérouler au parc Riverain, aux abords de la rivière Petitcodiac.

Le groupe légendaire Sloan fera vibrer les amateurs de musique avec une sélection de ses plus grands succès, dont Who Taught You To Lie Like That? et I’ve Gotta Try.

Depuis 1991, la formation de Toronto a lancé 13 albums.

Tout juste avant, les spectateurs auront droit à une prestation du groupe acadien Hay Babies. La formation comprend Julie Aubé au banjo, Katrine Noël au ukulélé et Vivianne Roy à la guitare.

Le groupe de Moncton The Monoxides, qui existe depuis 1988, montera aussi sur scène, comme les Elsipogtog Spirit Singers.

Mais il n’y a pas que ce grand spectacle au menu puisque toute la journée sera occupée au parc Riverain. On y trouvera une zone de jeux pour les enfants, des camions de nourriture, des jeux gonflables et des spectacles familiaux de midi à 16h.

La portion musicale de portions des festivités sera assurée par Rémi Boudreau, Art Richard et DJ Bones. Vers 22h, les gens présents pourront assister au traditionnel feu d’artifice au-dessus de la Petitcodiac.

En cas de pluie, les célébrations auront lieu à l’aréna du Colisée de Moncton.

Dieppe fête aussi

Pour souligner la fête nationale, la ville de Dieppe prendra des airs de carnaval.

Entre 13h et 19h, la population est invitée à se rendre à la Place 1604 pour participer à tout un éventail d’activités.

En plus d’une série de jeux d’habiletés, il y aura des sculpteurs de ballons, des maquilleurs pour les enfants, de l’animation musicale et des jeux gonflables.

Le dessinateur Brandon Mitchell (de Birch Bark Comics) offrira un atelier au Centre des arts et de la culture de Dieppe sous le thème de la culture autochtone.

Comme au carnaval, les plus habiles pourront gagner des animaux en peluche, des figurines et des cartes de collection.