Politique 713: les districts doivent se conformer à la politique provinciale, dit Hogan

Le ministre de l’Éducation, Bill Hogan, affirme que les districts ne peuvent pas «choisir de ne pas se conformer» aux modifications de la politique 713 imposées par son gouvernement alors que quatre d’entre eux ont adopté leurs propres règlements sur le respect des pronoms des élèves trans et non binaires.

Dans la foulée de la révision controversée de la politique 713 sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre, quatre des sept conseils d’éducation de districts (CED) scolaires de la province ont décidé de contourner les changements imposés par la province.

En s’appuyant sur une clause de la politique qui les encourage à adopter des règles plus exhaustives que celles qui sont établies dans la politique provinciale, ces conseils ont essentiellement rétabli l’ancienne version de la politique dans les écoles de leur district.

En gros, les changements imposés par le gouvernement Higgs obligent les écoles à obtenir le consentement des parents avant d’utiliser officiellement les prénoms et les pronoms choisis par les élèves trans et non binaires de moins de 16 ans.

Le ministre Bill Hogan a aussi affirmé qu’il faut l’accord parental pour que le personnel de l’école utilise ces pronoms informellement lorsqu’ils discutent avec l’élève, ce qui n’est pas écrit noir sur blanc dans la politique.

Les CED des districts scolaires Francophone-Sud, Francophone Nord-Est, Anglophone East et Anglophone South ont adopté des motions qui obligent le personnel des écoles à consulter les élèves LGBTQ+ de tous âges et à utiliser leurs noms et leurs pronoms comme les élèves le veulent, sans consentement parental.

Ils garantissent aussi que les élèves peuvent «participer à des activités scolaires, périscolaires et extrascolaires sûres, accueillantes et conformes à leur identité de genre», une formulation qui ne se trouve plus dans la version révisée de la politique.

Michel Côté, président du CED Francophone-Sud, affirme qu’il y avait un «grand inconfort» au conseil par rapport aux changements apportés à la politique par le gouvernement.

«Donc on a décidé, pour clarifier la situation avec notre communauté apprenante et notre personnel, de prendre position et d’y aller avec la conception de notre propre politique d’orientation sexuelle et d’identité de genre […] d’ici l’automne.»

D’ici là, le statu quo de l’ancienne politique demeure en place, selon Michel Côté, même si les changements imposés par le gouvernement entrent en vigueur le premier juillet.

Hogan veut rompre l’ambiguïté

Jusqu’à présent, le ministre Hogan n’a pas pris position sur ces motions des CED, et le ministère demeurait ni chaud ni froid dans ses communications sur le sujet.

Un porte-parole du ministère, Benoît Lanteigne, a affirmé par courriel mercredi que les CED ne peuvent pas adopter de politiques contraires à celles du gouvernement, mais qu’ils peuvent en adopter s’ils renforcent une politique provinciale. Il n’a pas précisé dans quelle catégorie les règles établies par les quatre CED se trouvent.

Dans une autre déclaration jeudi après-midi, le ministre Bill Hogan a toutefois adopté un ton plus ferme envers les CED.

«Un conseil d’éducation de district (CED) ne peut, en aucun cas, modifier une politique provinciale ni choisir de ne pas s’y conformer. La nouvelle politique 713 va entrer en vigueur comme prévu, et les CED connaissent très bien l’esprit et l’intention de cette politique.» (c’est le ministre qui souligne.)

Il ajoute qu’il est persuadé que «toute ambiguïté pourra être dissipée» à temps pour la rentrée scolaire cet automne.

La révision de la Politique 713 est «anticonstitutionnelle», selon l’ACLC

L’Association canadienne des libertés civiles (ACLC) juge que la révision de la politique 713 est «illégale et anticonstitutionnelle» et qu’elle a été «biaisée et motivée politiquement» par le premier ministre Blaine Higgs.

Ils attribuent le catalyseur de cette révision à une minorité de groupes anti-2SLGBTQIA+.

«Plutôt que de défendre les droits des enfants du Nouveau-Brunswick, le premier ministre a annoncé qu’il s’ingérerait dans les politiques mises en place justement pour protéger les droits des enfants transgenres et non binaires», affirme Harini Sivalingam (photo), directrice de l’égalité de l’ACLC.

Elle indique que l’organisme «n’hésitera pas» à emprunter la voie des tribunaux pour défendre les droits et libertés des élèves trans et non binaires.

Ce groupe poursuit déjà la province pour son refus de financer les avortements chirurgicaux en clinique privée.

«Il est regrettable qu’une interprétation juridique puisse être nécessaire pour déterminer le rôle que les parents jouent dans la vie et l’éducation de leurs enfants, mais nous continuons d’appuyer les changements apportés à la politique 713», a réagi le premier ministre Blaine Higgs par courriel.